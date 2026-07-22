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నీట్ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయడమే ఏకైక పరిష్కారం : సీఎం విజయ్​

నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌పై దిల్లీలో చేపట్టిన ఆందోళనలకు మద్దతు ప్రకటించిన విజయ్‌-వైద్యవిద్యను రాష్ట్ర జాబితాలో చేరిస్తే శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని వెల్లడి

TN CM Vijay
TN CM Vijay (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 3:05 PM IST

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TN CM Vijay On NEET Leak : నీట్ పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహారంలో విద్యార్థులు, ప్రజల మనోభావాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కచ్చితంగా గౌరవించాలని తమిళనాడు సీఎం విజయ్ డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయడమే ఈ సమస్యకు ఉన్న ఏకైక పరిష్కారమని స్పష్టం చేశారు. నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ అంశంపై దిల్లీలో ప్రతిపక్షాలు చేపట్టిన ఆందోళనకు విజయ్‌ తన పార్టీ తరఫున మద్దతు ప్రకటించారు. దిల్లీలో నిరసన చేపట్టిన లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సహా ఇతర నాయకులను అరెస్టు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించిన విజయ్‌, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని చెప్పారు. నీట్‌ విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయాలని తాము ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్‌ చేస్తున్నామని విజయ్‌ పునరుద్ఘాటించారు. వైద్యవిద్యను రాష్ట్ర జాబితాలో చేర్చడం ఈ సమస్యకున్న శాశ్వత పరిష్కారమని వెల్లడించారు. ఇందుకు న్యాయపరంగా ఏవైనా అడ్డంకులుంటే వాటిని తొలగించే వరకు తాత్కాలికంగా ప్రత్యేక విధానాన్ని తీసుకురావాలని విజయ్‌ సూచించారు.

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CM VIJAY ON NEET PAPER LEAK
TN CM VIJAY ON NEET LEAK

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