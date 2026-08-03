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'రోడ్లపై నడిచేందుకు ప్రత్యేక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేయండి'- కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

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SC On Road Walking Space
SC On Road Walking Space (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 12:25 PM IST

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SC On Footpath : దేశంలోని ప్రతి రహదారిపై పాదచారులు సురక్షితంగా నడిచేందుకు ప్రత్యేక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. పాదచారుల కోసం కేటాయించిన ప్రదేశం ఆక్రమణలకు గురికాకుండా, వాహనాల రాకపోకల మార్గం నుంచి స్పష్టంగా వేరు చేసి గుర్తించాలని పేర్కొంది. ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరాధే ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది. కేంద్రం తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ కేఎం నటరాజ్‌కు కీలక సూచనలు చేసింది.

'ఎక్కడ రహదారి ఉంటే అక్కడ పాదచారుల కోసం ప్రత్యేక స్థలం కూడా ఉండాలి. భారీగా నిధులు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తాడు లేదా ఇతర తాత్కాలిక గుర్తులతోనైనా పాదచారుల మార్గాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించండి. ఆ స్థలంలో ఎలాంటి ఆక్రమణలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుండి. పాదచారులు తమ కోసం కేటాయించిన మార్గంలో వాహనాల భయం లేకుండా స్వేచ్ఛగా నడిచే పరిస్థితి కల్పించాలి' అని ధర్మాసనం పేర్కొంది. సంబంధిత శాఖలకు అవసరమైన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఇందుకు రెండు వారాల గడువు ఇస్తూ, తదుపరి విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

ఫుట్​పాత్​పై నడవడం ప్రాథమిక హక్కే
జూన్ 19న సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశంపై చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చింది. ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన ఫుట్‌పాత్‌పై నడవడం ప్రతి పౌరుడి ప్రాథమిక హక్కు అని తేల్చిచెప్పింది.
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19(1)(డి) కింద కల్పించిన స్వేచ్ఛగా సంచరించే హక్కుతో పాటు, ఆర్టికల్ 21లోని జీవించే హక్కులో కూడా పాదచారుల భద్రత భాగమేనని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. అలాగే, ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన పాదచారుల మార్గాల్లో మోటారు వాహనాల కంటే పాదచారుల హక్కుకే ప్రాధాన్యం ఉంటుందని తన తీర్పులో స్పష్టం చేసింది. ఈ తాజా ఆదేశాలతో దేశవ్యాప్తంగా పాదచారుల భద్రత, ఫుట్‌పాత్‌ల పరిరక్షణపై మరింత దృష్టి సారించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

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