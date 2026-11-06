బియ్యం, ధాన్యం నిల్వల ప్రకటన తప్పనిసరి- దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు స్టాక్ పరిమితులు విధించేందుకు కేంద్రం ఓకే
Centre On Rice Price: దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారులు, మిల్లు యజమానులు తమ వద్ద ఉన్న బియ్యం, ధాన్యం నిల్వలను తప్పనిసరిగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
Published : November 6, 2026 at 9:16 PM IST
దేశంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న బియ్యం ధరలకు కళ్లెం వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా వరి సాగు తగ్గడం, బియ్యం ధరలు భగ్గుమంటుండటంతో కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారులు, మిల్లు యజమానులు తమ వద్ద ఉన్న బియ్యం, ధాన్యం నిల్వలను తప్పనిసరిగా ప్రకటించాలని ఆదేశించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు బియ్యం, ధాన్యం నిల్వలపై పరిమితులు విధించేందుకు కేంద్రం అంగీకరించింది.
ఆహార మంత్రిత్వ శాఖ కఠిన ఉత్తర్వులు జారీ
దేశవ్యాప్తంగా లోటు వర్షపాతం కారణంగా ఈ ఏడాది ఖరీఫ్లో వరి సాగు సుమారు 4 శాతం తగ్గి 4.26 కోట్ల హెక్టార్లకు పరిమితమైంది. గత ఏడాది 15.4 కోట్ల టన్నులుగా ఉన్న ధాన్యం దిగుబడి ఈసారి 14.7 కోట్ల టన్నులకు పడిపోతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో బియ్యం ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరిగిపోయాయి. సెప్టెంబర్లో రిటైల్ బియ్యం ద్రవ్యోల్బణం 8.25 శాతానికి చేరింది. ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో సోనా మసూరి వంటి ప్రీమియం రకాల హోల్సేల్ ధర నెల రోజుల క్రితం ఉన్న 50 రూపాయల నుంచి ఏకంగా 70 నుంచి 80కి ఎగబాకింది. ఈ ధరల పెరుగుదలను, కృత్రిమ కొరతను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ఆహార మంత్రిత్వ శాఖ నవంబర్ 6న కఠిన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేశంలోని ట్రేడర్లు, రిటైలర్లు, హోల్సేలర్లు, ప్రాసెసర్లు, మిల్లు యజమానులందరూ తమ వద్ద ఉన్న బాస్మతి, నాన్-బాస్మతి ప్రీమియం, సాధారణ నాన్-బాస్మతి, ఉప్పుడు బియ్యం, నూకలు , ధాన్యం ఈ ఆరు రకాల నిల్వల వివరాలను ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి శుక్రవారం 'ఫుడ్ స్టాక్ పోర్టల్'లో ఈ వివరాలను అప్డేట్ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పోర్టల్లో నమోదు కానివారు లేదా నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం-1955 కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
అక్రమ నిల్వల కట్టడికి ప్రత్యేక అధికారం
మరోవైపు, అక్రమ నిల్వల కట్టడికి తెలుగు రాష్ట్రాలతో సహా ఐదు దక్షిణ రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ప్రత్యేక అధికారం కల్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు బియ్యం, ధాన్యం నిల్వలపై పరిమితులు విధించేందుకు కేంద్రం అంగీకరించింది. ఈ నిబంధనలు వచ్చే ఏడాది జనవరి 31 వరకు అమల్లో ఉంటాయి. మరోవైపు బహిరంగ మార్కెట్లో ధరలను నియంత్రించేందుకు 'భారత్ రైస్' విక్రయాలను పెంచడంతో పాటు, ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ కింద ఈ ఏడాది బియ్యం విక్రయాల లక్ష్యాన్ని 25 లక్షల టన్నుల నుంచి 50 లక్షల టన్నులకు కేంద్రం రెట్టింపు చేసింది. ప్రభుత్వం వద్ద తగినంత బియ్యం నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.