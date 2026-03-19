సాధారణ స్థాయికి LPG బుకింగ్స్- ఉల్లంఘనలు జరిగిన చోట తగిన చర్యలు: కేంద్రం
ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరా సాధారణ స్థాయిలో ఉంది- పీఎన్జీ విస్తరించే రాష్ట్రాలకు అదనంగా 10 శాతం కమర్షియల్ ఎల్పీజీ- కేంద్రం కీలకవ్యాఖ్యలు
Published : March 19, 2026 at 4:47 PM IST
MEA on West Asia Situation : దేశవ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ వినియోగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఎల్పీజీపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు వినియోగదారులు పీఎన్జీ (పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్) వైపు మళ్లాలని కేంద్రం సూచించింది. ఇప్పటికే 5,600కు పైగా ఎల్పీజీ వినియోగదారులు పీఎన్జీకి మారినట్లు వెల్లడించింది. పీఎన్జీ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే రాష్ట్రాలకు అదనంగా 10 శాతం కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
కేంద్రం చేపట్టిన చర్యలతో కేవలం రెండు వారాల్లోనే 1.25 లక్షల కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందించినట్లు సమాచారం. అలాగే ఆన్లైన్ బుకింగ్లు 94 శాతం పెరగడం గమనార్హం. నిన్న ఒక్కరోజే 57 లక్షల రిఫిల్ బుకింగ్లు నమోదయ్యాయని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరా సాధారణ స్థాయిలో కొనసాగుతోందని, బుకింగ్లు కూడా మామూలు స్థితికి చేరుకున్నాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
క్రూడ్ ఆయిల్ సరఫరా, రిఫైనరీ కార్యకలాపాలు కూడా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది. బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను కట్టడి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇప్పటికే లేఖలు పంపినట్లు తెలిపింది. ఎక్కడైనా ఉల్లంఘనలు జరిగితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించింది. పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేందుకు 31 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయగా, 25 రాష్ట్రాల్లో జిల్లాస్థాయి పర్యవేక్షక కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు కేంద్రం తెలిపింది.