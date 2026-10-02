భారతీయ మ్యాప్లో LAC వెంబడి కీలక ప్రాంతాలు- లద్దాఖ్లోని 28 ప్రాంతాలను అధికారికంగా గుర్తించిన కేంద్రం
వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఉన్న గోగ్రా, హాట్ స్ప్రింగ్ వంటి కీలకమైన సరిహద్దు ఉద్రిక్తత ప్రాంతాలను అధికారిక మ్యాప్లో చూపించిన కేంద్రం
Published : October 2, 2026 at 3:32 PM IST
Ladakh Map in India : లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని 28 ప్రదేశాలు, భౌగోళిక అంశాలను కేంద్రం అధికారిక మ్యాప్లో గుర్తించింది. ఈ మేరకు 'సర్వే ఆఫ్ ఇండియా' (SoI) అధికారిక మ్యాప్లో చేర్చుతున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. అక్కడి యంత్రాంగంతో సంప్రదింపులు జరిపిన అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పింది. వీటిని అధికారిక మ్యాప్లో గుర్తించడం ద్వారా కచ్చితమైన గుర్తింపుతో పాటు ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడం సాధ్యమవుతుందని తెలిపింది. LAC (వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ) వెంబడి ఉన్న గోగ్రా, హాట్ స్ప్రింగ్ వంటి కీలకమైన సరిహద్దు ఉద్రిక్తత ప్రాంతాలతో కలిపి మొత్తం 28 వ్యూహాత్మక ప్రదేశాలు, భౌగోళిక అంశాలను కేంద్రం అధికారిక భారతీయ మ్యాప్లో గుర్తించింది.
"లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంతో సంప్రదింపులు జరిపి అక్కడ ఉన్న మొత్తం 28 ప్రదేశాలు, భౌగోళిక అంశాలను 'సర్వే ఆఫ్ ఇండియా' అధికారిక మ్యాప్లో వాటి ప్రామాణిక పేర్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మ్యాప్లో వాటిని అధికారికంగా గుర్తించడం ద్వారా, వాటిని కచ్చితంగా గుర్తించడంతో పాటు ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యం" అని కేంద్రం హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. కేంద్రం గుర్తించిన 28 ప్రదేశాలు, భౌగోళిక లక్షణాల్లో శిఖరాలు, పర్వత శ్రేణులు, కనుమలు, హిమానీనదాలు, లోయలు, నదులు, సరస్సులు, భూభాగాలు ఉన్నాయి.
- అతిషా గిరి (శిఖరం)
- బ్రాంగ్సా భూభాగం (ప్రాంతం)
- చాప్చింగల్ కనుమ (కనుమ)
- కనిష్క శిఖరం (శిఖరం)
- కరుణ్ పిర్ (పర్వతం)
- కుక్సెల్ (భూభాగం)
- మార్తాండ్ గిరి (శిఖరం)
- పర్పిక్ (హిమానీనదం)
- స్కామ్రి హిమానీనదం (హిమానీనదం)
- షాచ్మిర్క్ కనుమ (కనుమ)
- శ్కోర్గా లోయ (లోయ)
- జోరావర్ శిఖరం (శిఖరం)
- దేహ్రా కంపాస్ (భూభాగం)
- డ్రాక్ కార్పో (పర్వతం)
- గోగ్రా (భూభాగం)
- జోల్మోరి (పర్వతం)
- కుమారాయణ పాయింట్ (భూభాగం)
- పాంగ్లుంగ్ (భూభాగం)
- రింఛెన్ జాంగ్పో (శిఖరం)
- శాక్యశ్రీ గిరి (శిఖరం)
- గురు రింపోచే (సరస్సు)
- శ్యామల్ లుంగ్పా (భూభాగం)
- యాంగ్పా నది (నది)
- వేడి నీటి బుగ్గ (జల వనరు)
- మార్పా లత్సవ రి (శిఖరం)
- మిలారెపా కాంగ్రి (శిఖరం)
- శివ రి (శిఖరం)
- మహేశ్వర రి (శిఖరం)
ఇందులో గోగ్రా, హాట్ స్ప్రింగ్ వంటివి కీలకమైన వ్యూహాత్మక ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి. భారతీయ సైనికుల పెట్రోలింగ్కు అత్యంత ముఖ్యమైన ఈ ప్రాంతాలు 2020లో భారత, చైనా బలగాల మధ్య జరిగిన ప్రతిష్టంభన సమయంలో ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రబిందువుగా నిలిచాయి. అటు పాంగాంగ్ సరస్సు ప్రాంతాల్లో జరిగిన హింసాత్మక ఘర్షణ తర్వాత 2020 మే 5న తూర్పు లద్దాఖ్ సరిహద్దులో ఈ వివాదం మొదలైంది. ఆ సమయంలో జరిగిన గల్వాన్ ఘర్షణల్లో 20 మంది భారత జవాన్లు, నలుగురు చైనా సైనికులు మరణించారు. అనంతరం రెండు పక్షాలు 2022లో బలగాల ఉపసంహరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించాయి. అయితే 2024 ఉపసంహరణ ఒప్పందంతో పాటు ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ల మధ్య జరిగిన చర్చల ఫలితంగా ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొంత మేరకు తగ్గాయి. ఈ సమయంలో ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్యం కొనసాగినప్పటికీ, అధికారిక రాకపోకలు, వీసా జారీ, విమాన సర్వీసులు మాత్రం ప్రభావితమయ్యాయి.
సర్వేయింగ్, మ్యాపింగ్ కార్యకలాపాలకు భారతదేశ అధికారిక పటాల తయారీకి సర్వే ఆఫ్ ఇండియా బాధ్యత వహిస్తుంది. భౌగోళిక లక్షణాల ప్రామాణిక ప్రాతినిధ్యం అధికారిక మ్యాపింగ్, ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అంతర్జాతీయ సరిహద్దులను పంచుకోవడంతో పాటు ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలు ఉండటంతో లద్దాఖ్ వ్యూహాత్మక, భౌగోళిక ప్రాముఖ్యత నేపథ్యంలో ఈ చర్య చేపట్టింది. లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంత యంత్రాంగంతో సంప్రదించిన తర్వాతే ఈ గుర్తింపు ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
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