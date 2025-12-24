ఆరావళి పర్వతాల్లో మైనింగ్ నిషేధం- అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ ఆదేశం
Published : December 24, 2025 at 7:45 PM IST
Ban On Mining Leases In Aravalli : ఆరావళి పర్వతాల్లో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు నిషేధిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక నుంచి కొత్తగా ఎవరికీ మైనింగ్ లీజు ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది. పర్వత శ్రేణి సమగ్రతను కాపాడేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఆరావళి పర్వతాల్లో మైనింగ్ అంశం జాతీయ స్థాయిలో దుమారం రేపుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
"ఈ నిషేధం మొత్తం ఆరావళి భూభాగం అంతటా వర్తిస్తుంది. పర్వత శ్రేణి సమగ్రతను కాపాడటానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. గుజరాత్ నుంచి ఎన్ సీఆర్ వరకు విస్తరించి ఉన్న ఆరావళిని రక్షించేందుకు, అక్కడ మైనింగ్ కార్యకలాపాలను ఆపడమే ఈ ఆదేశాలు ముఖ్య ఉద్దేశం. పర్యావరణ, భౌగోళిక, ప్రకృతి దృశ్య స్థాయి పరిగణనల ఆధారంగా కేంద్రం ఇప్పటికే ఆరావళి పర్వతాల్లో మైనింగ్ కార్యకలాపాలను నిషేధించింది. ఇంకా మైనింగ్ నిషేధించాల్సిన అదనపు ప్రాంతాలు, మండలాలను గుర్తించాలని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ (ICFRE)ని పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది" అని సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.