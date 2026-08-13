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'ఇకపై ప్రీ రైడ్​ టిప్​ కుదరదు'- యాప్‌లకు కేంద్రం కీలక ఆదేశం

మోటార్ వాహన అగ్రిగేటర్లను తమ యాప్‌ల నుంచి ప్రయాణానికి ముందు టిప్ ఇవ్వమని కోరే ఆప్షన్​ను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశం

Centre Cracks Down on Pre Ride Tip
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 1:49 PM IST

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Centre Cracks Down on Pre Ride Tip : మీరు ఉబెర్, ఓలా, ర్యాపిడో లాంటి రైడ్-హెయిలింగ్ యాప్‌ల ద్వారా క్యాబ్‌, ఆటో, బైక్​లను బుక్ చేసుకుంటున్నారా? ఇలాంటి సమయంలోనే 'అడ్వాన్స్‌ టిప్‌' ఇస్తారా? అనే సందేశం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మనం ఈ టిప్‌ పెంచుతున్న కొద్దీ బుకింగ్ వేగం పెరుగుతుంటుంది. అయితే, ఇకపై రైడ్‌ను అంగీకరించడానికి లేక పూర్తిచేయడానికి ముందే ఇలా టిప్‌ అడొగద్దని కేంద్రం తాజాగా స్పష్టం చేసింది. మోటార్ వాహన అగ్రిగేటర్లను తమ యాప్‌ల నుంచి ప్రయాణానికి ముందు టిప్ ఇవ్వమని కోరే ఆప్షన్​ను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు అగ్రిగేటర్లకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. క్యాబ్ త్వరగా వస్తుందనే ఆశతో ప్రయాణికులు అదనపు చెల్లింపులు చేసే పరిస్థితి తీసుకురావొద్దని పేర్కొంది. బుకింగ్ చేసే సమయంలో రైడ్ హెయిలింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు 'ముందస్తు టిప్', 'యాడ్-ఆన్‌ను ఎంచుకోండి', 'మీ రైడ్ త్వరగా ఖరారయ్యే అవకాశాలను మెరుగుపరచుకోండి' వంటి సందేశాలను ప్రదర్శిస్తున్నాయని వచ్చిన నివేదికల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నిర్ణయించింది.

'క్యాబ్ త్వరగా పొందడానికి టిప్ ఇవ్వకండి'
మోటార్ వెహికల్ అగ్రిగేటర్ మార్గదర్శకాలు- 2025కు అనుగుణంగా లేని ఫీచర్లను తొలగించి, తమ మొబైల్ అప్లికేషన్లు, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను తక్షణమే సమీక్షించాలని ప్రభుత్వం అన్ని మోటార్ వెహికల్ అగ్రిగేటర్లను చెప్పింది. దీని ప్రకారం, అదనంగా చెల్లించడం వల్ల సేవ లభ్యత లేదా నాణ్యతపై ప్రభావం పడుతుందని సూచిస్తూ రైడ్ పూర్తయ్యే ముందే ఒక యాప్ టిప్ ప్రాంప్ట్, సందేశం, యాడ్-ఆన్ లేదా చెల్లింపు ఎంపికను ప్రదర్శించకూడదని పేర్కొంది. డ్రైవర్ రైడ్‌ను అంగీకరించడం, బుకింగ్ ఎంత త్వరగా నిర్ధారిస్తారు, ఏ డ్రైవర్‌ను కేటాయించారు లేదా ప్రయాణికుడు ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి వంటి అంశాలు ఇందులో ప్రస్తావించింది. క్యాబ్ బుక్ చేసుకునే ప్రయాణికులు అదనపు మొత్తం చెల్లించడం వల్ల తమకు రైడ్ దొరికే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని భావించేలా చేయకూడదని ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. ఈ అంశంపై అగ్రిగేటర్లు ఆలస్యం చేయకుండా అవసరమైన మార్పులు చేసి, వారి యాప్‌లు 2025 మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

అయితే, తాజా ఆదేశాలతో టిప్​లపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిషేధం విధించలేదు. మోటార్ వెహికల్ అగ్రిగేటర్ మార్గదర్శకాలు- 2025లోని క్లాజ్ 14.15 ప్రకారం, ప్రయాణికులు స్వచ్ఛందంగా డ్రైవర్లకు టిప్ ఇవ్వవచ్చు. కానీ ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే అందించాలి. అది కూడా టిప్ మొత్తం డ్రైవర్‌కే చెందాలి. అగ్రిగేటర్ దాని నుంచి ఏం తీసుకోకూడదు. అంతే కానీ క్యాబ్ దొరికే అవకాశాలను మెరుగుపరచుకునే మార్గంగా ప్రయాణానికి ముందు టిప్ ఇవ్వకూడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

ఈ టిప్‌ విధానాన్ని నిపుణులు డార్క్‌ ప్యాటర్న్‌గా చెబుతున్నారు. మనకే తెలియకుండానే మనతోనే ఫలానా ఉత్పత్తి, సేవలను వినియోగించుకునేలా ప్రేరేపించడాన్ని డార్క్‌ పాటర్న్‌గా పిలుస్తారు. టిప్‌ ఇస్తేనే రైడ్‌ త్వరగా బుక్‌ అవుతుందని యూజర్లను అగ్రిగేటర్లు నమ్మిస్తున్నారు. ఫలితంగా మనకు తెలియకుండానే సేవలకు అదనంగా చెల్లిస్తున్నామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఫీచర్‌ను నిలిపివేయాలని సెంట్రల్ కన్జూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చింది. టిప్పింగ్ అనేది స్వచ్ఛందంగానే ఉండాలని, క్యాబ్ సేవ లభ్యత, అంగీకారం లేదా నాణ్యతతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ముడిపెట్టకూడదనే చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్రం తాజా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

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