రెండు కీలక ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఆమోదం- సింధు జలాలు పూర్తిగా వినియోగంలోకి!
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చినాబ్-బియాస్ లింక్ టన్నెల్ ప్రాజెక్ట్కు కేంద్రం ఆమోదం
Published : May 26, 2026 at 5:01 PM IST
Centre Clears Chenab Projects : పాకిస్థాన్తో సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిన కొన్ని నెలల తర్వాత, నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చినాబ్ నదికి సంబంధించిన రెండు ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇవి భారత్కు తన సొంత నీటి వనరుల వినియోగాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు ముఖ్యంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్కు ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి హిమాచల్లో ఒక కీలకమైన సొరంగ ప్రాజెక్టు. దీనిని సరిగ్గా దశాబ్దం క్రితం అదే రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక పరిశోధకుడు ప్రతిపాదించారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం ఆమోదించిన ప్రాజెక్టులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిన వాటిలో ఒకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చినాబ్-బియాస్ లింక్ టన్నెల్ ప్రాజెక్ట్. దీని అంచనా వ్యయం రూ. 2352 కోట్లు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద చినాబ్ నది నీటిని ఒక సొరంగం ద్వారా బియాస్ నదిలోకి మళ్లిస్తారు. చినాబ్ నీరు భారత్కు చెందినప్పటికీ, సింధు జలాల ఒప్పందం కారణంగా గతంలో పాకిస్థాన్కు ప్రవహించేది. అయితే ఆ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిన తర్వాత ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ద్వారా భారత్ ఇప్పుడు ఆ నీటి నుంచి ప్రయోజనం పొందుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఇక రెండో ప్రాజెక్ట్ జమ్మూ కశ్మీర్కు సంబంధించినది. ఇందులో భాగంగా సలాల్ డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ వద్ద పూడికతీత పనులు చేపడతారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అంచనా వ్యయం రూ. 268 కోట్లు. మొత్తం రూ. 2600 కోట్లకు పైగా విలువైన ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల వల్ల హిమాచల్ ప్రదేశ్కు గణనీయమైన ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. బియాస్ నది నిరంతరం ప్రవహించడంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెరిగి ఇప్పటికే ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న హిమాచల్కు లాభం జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ప్రాజెక్ట్ పూర్తి వివరాలు
చినాబ్- బియాస్ అనుసంధాన సొరంగ ప్రాజెక్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని లాహౌల్-స్పితి గిరిజన జిల్లాలో రానుంది. నేషనల్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ పవర్ కార్పొరేషన్ (NHPC) చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టులో 8.7 కిలోమీటర్ల పొడవైన సొరంగం నిర్మాణం కూడా ఉంటుంది. ఇది పూర్తయిన తర్వాత చినాబ్ బేసిన్లోని అదనపు నీటిని హిమాచల్లోని బియాస్ నది వ్యవస్థలోకి మళ్లిస్తారు. ఈ సొరంగం రెండు బేసిన్ల మధ్య నదులను అనుసంధానించే ప్రాజెక్ట్లో కీలకం. చినాబ్ ఉపనది అయిన చంద్రభాగ నది నుంచి నీటిని జల నిర్మాణాలు, సొరంగాల ద్వారా బియాస్ బేసిన్ వైపు మళ్లిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా లాహౌల్ లోయలో చంద్ర నదిపై 19 మీటర్ల ఎత్తైన బ్యారేజీని నిర్మించే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. దీని మళ్లింపు కేంద్రం కోక్సర్ గ్రామం సమీపంలో ఉంటుంది.
హిమాచల్కు చెందిన నిపుణుడి కృషి
చినాబ్ ఉపనది చంద్రభాగ నదికి సంబంధించిన ఒక ఆలోచనను సెంటర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ శర్మ ప్రతిపాదించారు. పాకిస్థాన్తో సింధు జలాల ఒప్పందంలో మార్పుల కోసం నిరంతరం పోరాడుతున్న ఆయన, జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తన ప్రతిపాదనలతో ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి (పీఎంఓ), జలవనరుల మంత్రిత్వ శాఖకు సమర్పించారు. తాజాగా ఈ రెండు కీలక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఆమోదం తెలపడంతో హిమాచల్ నిపుణుడి ఆలోచనకు రూపం దాల్చింది
"చినాబ్, వితస్తా (జీలం) నదులు భారతదేశంలోనే ఉద్భవిస్తాయి. సింధు జలాల ఒప్పందం అనేది ఆచరణ సాధ్యం కానిది. ఇది భారత్ తన సొంత జలవనరులను పూర్తిగా వినియోగించుకోకుండా అడ్డుకుంది. పహల్గాం దాడి తర్వాత భారత్ ఆ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసి సరైన పని చేసింది. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ ఒత్తిడికి లొంగలేదు." అని ప్రవీణ్ శర్మ అన్నారు.
2016లో తాను రాసిన ఒక వివరణాత్మక వ్యాసం ద్వారా ఈ ఒప్పందంపై కేంద్రం దృష్టిని మొదటిసారిగా వెళ్లిందని శర్మ చెప్పారు. పంజాబ్, హరియాణల మధ్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న సట్లెజ్-యమునా లింక్ (SYL) వివాదానికి కూడా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టును ప్రస్తావించారు. "భాక్రా డ్యామ్లో తగినంత నీరు అందుబాటులో ఉంటేనే SYL కాలువ సరిగ్గా పనిచేయగలదు. లాహౌల్-స్పితిలోని చంద్రభాగ నది నుంచి నీటిని ఒక సొరంగం ద్వారా బియాస్లోకి మళ్లించినట్లయితే ఇది సాధ్యమవుతుంది." అని అన్నారు. చంద్రభాగ నదీ పరివాహక ప్రాంతం 11,000 మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని శర్మ అంచనా వేశారు. లాహౌల్లోని ఛత్రు వద్ద ఒక చిన్న ఆనకట్ట నిర్మించి చంద్ర నదిని మనాలి వైపు మళ్లిస్తే, 700 మీటర్ల ఎత్తులో కేవలం 8 కిలోమీటర్ల సొరంగం ద్వారానే 3,000 మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చని వివరించారు.
పంజాబ్-హరియాణ జల వివాదం
పంజాబ్, హరియాణల మధ్య వివాదం రావి, బియాస్ నదుల నీటి పంపిణీ చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ వివాదానికి అతిపెద్ద అంశం సట్లెజ్-యమునా లింక్ (SYL) కాలువ ప్రాజెక్ట్. 1966లో పంజాబ్ నుంచి హరియాణను వేరు చేసిన తర్వాత ఈ వివాదం ప్రారంభమైంది. ఇది నదీ జలాల పంపిణీపై విభేదాలకు దారితీసింది. 1976లో పంజాబ్, హరియాణలకు చెరో 3.5 MAF అదనపు రావి-బియాస్ జలాలను కేంద్రం కేటాయించింది. తర్వాత 1981లో పంజాబ్, హరియాణ, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు జల-పంపకం ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడానికి ఒక త్రైపాక్షిక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం కిందనే SYL కాలువ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన జరిగింది. ఈ ప్రతిపాదిత SYL కాలువ 214 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. ఈ కాలువ ద్వారా పంజాబ్ నుంచి హరియాణకు రావి-బియాస్ నదుల నుంచి నీటిని సరఫరా చేయాల్సి ఉంది. దీని మొత్తం పొడవులో 122 కిలోమీటర్లు పంజాబ్లో, 92 కిలోమీటర్లు హరియాణలో నిర్మించాల్సి ఉంది.
హరియాణ కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి నిర్మాణాన్ని చాలా కాలం క్రితమే పూర్తి చేసింది. అయితే, పంజాబ్ 1982లో నిర్మాణం ప్రారంభించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పనులను నిలిపివేసింది. 1990లో ఈ కాలువ చీఫ్ ఇంజనీర్ హత్యకు గురవడంతో నిర్మాణం నిలిచిపోయింది. పూర్తయిన కాలువలోని కొన్ని భాగాలను ఆ తర్వాత మట్టితో పూడ్చివేశారు.
"ఈ ప్రాజెక్ట్ దేశానికి, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలకు ప్రయోజనకరమైనది. సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిన తర్వాత ఈ చర్య చాలా అవసరం. ఏదేమైనా దేశ నీటి వనరులను ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా చినాబ్ నీటి ప్రతి చుక్కను ఉపయోగించుకోవడమే కాకుండా బియాస్ నదికి కూడా మళ్లించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా హిమాచల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగానికి కూడా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది."
రాజ్కుమార్ వర్మ, జలవిద్యుత్ నిపుణుడు
"నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం మొదట సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. ఆ తర్పాత ఇప్పుడు దేశ నదీ జలాలను ఇక్కడి ప్రజల కోసమే ఉపయోగించాలని నిర్ణయించింది. చినాబ్, జీలం నదులపై రెండు ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించడం హిమాచల్ ప్రదేశ్కు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. చినాబ్ ఉపనది చంద్రభాగ నది మళ్లింపు నీటి కొరతను పరిష్కరించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కొత్త అవకాశాలను కల్పిస్తుంది." అని బీజేపీ రాష్ట్ర మీడియా కోఆర్డినేటర్ కరణ్ నందా అన్నారు.
"చినాబ్, వితస్తా నదుల జలాలు మనవే. భవిష్యత్తులోనూ మనవిగానే ఉంటాయి. ఈ వనరులను ఇకపై మన పౌరుల కోసమే వినియోగిస్తాం. సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని దేశానికి ప్రయోజనకరమైనదిగా పరిగణించలేము. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సరిహద్దు బయట నుంచి వచ్చే ఉగ్రవాదానికి భారతదేశం తగిన రీతిలో గట్టి సమాధానం ఇస్తుంది." రచయిత-సంపాదకుడు నవనీత్ శర్మ అన్నారు.
