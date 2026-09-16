యూపీఐ ఛార్జీలు ఎందుకు? కేంద్రం క్లారిటీ- కస్టమర్లపై భారం లేదన్న సింధియా
యూపీఐని ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధిగా మార్చేందుకే కొత్త విధానం- సాధారణ కస్టమర్లు, వ్యక్తుల మధ్య లావాదేవీలకు ఛార్జీలు లేవు- కేంద్రం క్లారిటీ
Published : September 16, 2026 at 6:49 PM IST
Centre On UPI Charges : యూపీఐ ఛార్జీలపై విమర్శల విషయంలో కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. కొత్తగా తీసుకొస్తున్న మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR)తో సాధారణ కస్టమర్లపై ఎలాంటి భారం ఉండదని కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా స్పష్టం చేశారు. యూపీఐ వ్యవస్థను భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా నిలబెట్టేందుకే ఈ విధానం తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు. యూపీఐని నిర్మించేందుకు, నిర్వహించేందుకు ఇప్పటివరకు పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బుతో ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిందని, ఇకపై ఈ వ్యవస్థ సొంతంగా నిలబడేలా మారాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు.
యూపీఐ చెల్లింపులపై అక్టోబర్ 15 నుంచి కొత్త MDR విధానం అమల్లోకి రానుంది. దీని ప్రకారం రూ.2 వేలకుపైగా జరిగే కొన్ని వ్యక్తి నుంచి వ్యాపారికి చేసే చెల్లింపులపై 0.4 శాతం MDR వర్తిస్తుంది. అయితే ఈ మొత్తాన్ని కస్టమర్ కాకుండా వ్యాపారి భరించాల్సి ఉంటుంది. రూ.75 వేలకుపైబడిన లావాదేవీలకు MDR గరిష్ఠంగా రూ.300కే పరిమితం చేశారు.
కస్టమర్కు ఛార్జీ ఉండదు
యూపీఐ ఉపయోగించే సాధారణ వినియోగదారులపై కొత్త ఛార్జీల ప్రభావం ఉండదని కేంద్రం చెబుతోంది. రూ.2 వేల వరకు చేసే వ్యక్తి నుంచి వ్యాపారికి చెల్లింపులపై MDR ఉండదు. అలాగే ఒక వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తికి చేసే P2P లావాదేవీలు కూడా ఛార్జీల పరిధిలోకి రావు. చిన్న మొత్తాల చెల్లింపులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని NPCI వెల్లడించింది. అంటే దుకాణంలో రూ.1,500 విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసి యూపీఐ ద్వారా చెల్లిస్తే కొత్త MDR వర్తించదు. రూ.3,000 చెల్లిస్తే మాత్రం వర్తించే MDR రూ.12 అవుతుంది. అయితే ఈ మొత్తాన్ని వినియోగదారుడి నుంచి వసూలు చేయకుండా వ్యాపారిపైనే విధించేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు.
అసలు కారణం ఇదే
యూపీఐ వ్యవస్థను ప్రారంభించిన సమయంలో మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయడం నుంచి ప్రతి ఏడాది నిర్వహణ ఖర్చుల వరకు ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించిందని సింధియా వివరించారు. దేశంలోని పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బుతో ఈ డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థను నిర్మించామని చెప్పారు. ఇప్పుడు యూపీఐ దేశవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో వినియోగంలోకి రావడంతో దాని నిర్వహణ, సైబర్ భద్రత, సాంకేతిక అభివృద్ధి వంటి ఖర్చులకు దీర్ఘకాలిక ఆదాయ మార్గం అవసరమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే కస్టమర్లపై నేరుగా ఛార్జీలు వేయకుండా, ఎంపిక చేసిన పెద్ద వ్యాపార లావాదేవీలపై MDR విధిస్తున్నట్లు కేంద్రం వివరిస్తోంది.