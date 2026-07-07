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త్వరలో 'ఈ25 పెట్రోల్'​ను తీసుకువస్తున్నారా? కేంద్రం ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!

ఈ25 పెట్రోల్​ గురించి ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు లేవు- స్పష్టం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

E25 Petrol
E25 Petrol (IANS (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 4:15 PM IST

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E25 Petrol Rollout : ఇథనాల్​ బ్లెండింగ్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ25 పెట్రోల్​ను తీసుకువస్తున్నారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని మంగళవారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. ప్రస్తుతం అలాంటి ప్రతిపాదనలు ఏవీ లేవని స్పష్టం చేసింది. అయితే వివిధ వాహనాలపై ఈ25 పెట్రోల్ ప్రభావం ఎలా ఉందో చూస్తున్నారని, ఆ నివేదికలు ఇంకా రాకముందే ఎలాంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకోలేమని పేర్కొంది.

వదంతులు నమ్మవద్దు!
ఈ25 పెట్రోల్​ను త్వరలో తీసుకువస్తారంటూ కొందరు అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని కేంద్రం పేర్కొంది. ప్రజల్లో భయాందోళనలు, గందరగోళం సృష్టించడానికి కొందరు ఇలాంటివి వ్యాప్తి చేస్తున్నారని, వాటిని నమ్మవద్దని కోరింది. నిబంధనల ప్రకారం, అన్ని దశల పరీక్షల్లో సత్ఫలితాలు వచ్చాకనే ఇథనాల్ బ్లెండిక్​ ప్రక్రియను తీసుకువచ్చామని చెప్పింది. ఈ20 పెట్రోల్​ పూర్తిగా సురక్షితమైనందని స్పష్టం చేసింది. దేశంలో ఇథనాల్​ కలిపిన పెట్రోల్​తో సుమారు 20 కోట్ల ద్విచక్ర వాహనాలు, 20 లక్షల ఫోర్​వీలర్లు నడుస్తున్నాయని, వాటిలో ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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