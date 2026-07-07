త్వరలో 'ఈ25 పెట్రోల్'ను తీసుకువస్తున్నారా? కేంద్రం ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!
ఈ25 పెట్రోల్ గురించి ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు లేవు- స్పష్టం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
Published : July 7, 2026 at 4:15 PM IST
E25 Petrol Rollout : ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ25 పెట్రోల్ను తీసుకువస్తున్నారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని మంగళవారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. ప్రస్తుతం అలాంటి ప్రతిపాదనలు ఏవీ లేవని స్పష్టం చేసింది. అయితే వివిధ వాహనాలపై ఈ25 పెట్రోల్ ప్రభావం ఎలా ఉందో చూస్తున్నారని, ఆ నివేదికలు ఇంకా రాకముందే ఎలాంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకోలేమని పేర్కొంది.
వదంతులు నమ్మవద్దు!
ఈ25 పెట్రోల్ను త్వరలో తీసుకువస్తారంటూ కొందరు అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని కేంద్రం పేర్కొంది. ప్రజల్లో భయాందోళనలు, గందరగోళం సృష్టించడానికి కొందరు ఇలాంటివి వ్యాప్తి చేస్తున్నారని, వాటిని నమ్మవద్దని కోరింది. నిబంధనల ప్రకారం, అన్ని దశల పరీక్షల్లో సత్ఫలితాలు వచ్చాకనే ఇథనాల్ బ్లెండిక్ ప్రక్రియను తీసుకువచ్చామని చెప్పింది. ఈ20 పెట్రోల్ పూర్తిగా సురక్షితమైనందని స్పష్టం చేసింది. దేశంలో ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్తో సుమారు 20 కోట్ల ద్విచక్ర వాహనాలు, 20 లక్షల ఫోర్వీలర్లు నడుస్తున్నాయని, వాటిలో ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.