2శాతం DA పెంపు, గ్రామాలకు రూ.83వేల కోట్లు, కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం- కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు
కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న కేంద్ర కేబినెట్
Published : April 18, 2026 at 3:46 PM IST
Cabinet Decisions Today : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కరవు భత్యాన్ని ప్రభుత్వం రెండు శాతం పెంచింది. ఈ మేరకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. తాజా పెంపుతో డీఏ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరనుంది. ఈ పెంపు జనవరి నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజనను 2028 వరకు పొడిగించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. వచ్చే మూడేళ్లలో రూ.83,977 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. వ్యవసాయ మార్కెట్లు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులకు వెళ్లే గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధికి ఈ నిధులు వ్యయం చేయనున్నారు.
రాజమండ్రి-విశాఖ మధ్య మరో రెండు రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం రూ.9,889కోట్లతో చేపట్టేందుకు కేబినెట్ పచ్చజెండా ఊపింది. నిడదవోలు-దువ్వాడను కలుపుతూ రైల్వే లైన్లు నిర్మించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. గాజియాబాద్-సీతాపుర్ మధ్య మూడు, నాలుగో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి కూడా కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. సావరిన్ మారిటైమ్ ఫండ్ ఏర్పాటుకూ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. రూ.13వేల కోట్లతో ఆ నిధిని ఏర్పాటు చేయనుంది. భారత జెండా ఉండే నౌకలతోపాటు భారత్ నుంచి రాకపోకలు సాగించే నౌకలకు బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధిలో సరకు రవాణా నౌకలపై దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నిధిని ఏర్పాటు చేసింది.