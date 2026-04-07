ETV Bharat / bharat

శబరిమలలో మహిళలపై ఆంక్షలను సమర్థించిన కేంద్రం- మతవిశ్వాసం న్యాయ సమీక్షకు అతీతమని సుప్రీంకోర్టుకు వెల్లడి

శబరిమలలో రుతుస్రావం అయ్యే వయసు గల మహిళల ప్రవేశంపై ఆంక్షలను సమర్థించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం- ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టును తమ వైఖరిని వెల్లడించిన సర్కార్

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 4:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On Sabarimala Entry Issue : శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశానికి సంబంధించి దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఒక నెలలో మహిళలకు మూడు రోజులు అంటరానితనం ఉండి, నాలుగో రోజు అంటరానితనం ఉండదని అనుకోవడానికి వీల్లేదని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలో రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 17 గురించి ఆమె ప్రస్తావించారు. అంటరానితనానికి అధిగమించడానికే ఆర్టికల్ 17ను ప్రాథమిక హక్కుగా చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు.

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోకి 10-50 ఏళ్ల వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై నిషేధాన్ని 2018లో రద్దు చేసింది ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం. 4:1 మెజారిటీతో ఈ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. శతాబ్దాల నాటి ఈ హిందూ మత ఆచారం చట్ట, రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పేర్కొంది. అయితే ఈ తీర్పుపై పలు రివ్యూ పిటిషన్లు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో దాఖలు అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే 9 మంది సభ్యులతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం తాజాగా పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టింది. కాగా, అంతకుముందు శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోకి మహిళ ప్రవేశంపై తమ వైఖరిని సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది.

TAGGED:

WOMEN ENTRY IN SABARIMALA ISSUE
RELIGIOUS FAITH BEYOND JUDICIAL
SABARIMALA WOMEN ENTRY
SC ABOUT UNTOUCHABILITY
SC ON SABARIMALA ENTRY ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.