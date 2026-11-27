జకీర్ నాయక్ సంస్థపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- రాష్ట్రాలు, యూటీలకు 'ఉపా' అధికారాలు
Centre On Zakir Naik Assets : జకీర్ నాయక్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఉపా అధికారాలు కల్పించింది.
Published : November 27, 2026 at 7:24 AM IST
విదేశాల్లో తలదాచుకుంటున్న వివాదాస్పద మత బోధకుడు జకీర్ నాయక్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్)పై కేంద్ర హోంశాఖ ఉక్కుపాదం మోపింది. నిషేధిత సంస్థగా ప్రకటించిన ఐఆర్ఎఫ్ నిధులు, ఆస్తులపై చర్యలు తీసుకునే పూర్తి అధికారాలను రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు బదిలీ చేస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం కింద ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు హోంశాఖ తెలిపింది. దీని ప్రకారం ఉపా సెక్షన్ 7, 8 కింద ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఐఆర్ఎఫ్ ఆర్థిక లావాదేవీలను నిలిపివేయడంతో పాటు, అక్రమ కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించే ఇళ్లు, భవనాలను జప్తు చేసే అధికారం దక్కింది. మతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతున్నారన్న ఆరోపణలతో 2016లో ఐఆర్ఎఫ్పై తొలిసారి నిషేధం విధించిన కేంద్రం, తాజాగా ఆ నిషేధాన్ని మరో ఐదేళ్లు పొడిగించింది. 2016 నుంచి మలేషియాలో ఉంటున్న జకీర్ పాస్పోర్ట్ను ఇప్పటికే రద్దు చేసిన భారత్, ఆయనను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు న్యాయపరమైన చర్యలను ముమ్మరం చేసింది.