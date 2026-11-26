పాకిస్థాన్ కంటెంట్ను భారత్లో ప్రసారం చేయొద్దు : నెట్ఫ్లిక్స్కు కేంద్రం ఆదేశాలు
Centre On Pakistan Content In Netflix : పాకిస్థాన్ చెందిన కంటెంట్ను భారత్లో స్ట్రీమ్ చేయకూడదని నెట్ఫ్లిక్స్కు కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
Published : November 26, 2026 at 1:07 PM IST
పాకిస్థాన్లో రూపొందిన కంటెంట్ను భారత్లో ప్రసారం చేయొద్దని ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. పాక్లో రూపొందిన 'జో బచాయ్ హై సంగ్ సమైత్ లో' వెబ్సిరీస్ భారత్లో విడుదల కానుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో మంత్రిత్వ శాఖకు పలు ఫిర్యాదులు, వినతులు అందాయి. దీంతో కేంద్రం నెట్ఫ్లిక్స్కు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి.
2025 మే 8న జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉండాలని, పాకిస్థాన్కు చెందిన స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ భారత్లో అందుబాటులో లేకుండా చూడాలని కేంద్రం సూచించింది. పాక్లో రూపొందిన ఏ సినిమాను, వెబ్ సిరీస్ను భారత్లో అందుబాటులో ఉంచలేదని గతేడాది జూన్లో నెట్ఫ్లిక్స్ కేంద్ర సమాచార మంత్రిత్వ శాఖకు తెలియజేసింది. అప్పుడు ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడి ఉండాలని, అదే వైఖరిని కొనసాగించాలని కేంద్రం తాజాగా నెట్ఫ్లిక్స్కు స్పష్టం చేసింది. కాగా, ఈ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ ఈనెల 34న విడుదల కాగా, డిసెంబరు 4 నుంచి నెట్ఫ్లీక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కావాల్సి ఉంది.