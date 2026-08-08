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'అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమే'- కల్పిత పేర్లపై చైనాకు కౌంటర్

అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌పై చైనా కుతంత్రాలకు భారత్ చెక్- సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక మ్యాప్‌లో 27 ప్రాంతాల గుర్తింపు- కచ్చితమైన గుర్తింపు కోసమే మ్యాప్‌లో పొందుపరిచినట్లు కేంద్రం ప్రకటన

India Counter China
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 6:59 AM IST

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India Counter China : అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌పై చైనా చేస్తున్న వాదనలకు భారత్‌ మరోసారి తనదైన రీతిలో సమాధానం ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలోని 27 ప్రాంతాలు, భౌగోళిక లక్షణాలను అధికారికంగా గుర్తిస్తూ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా మ్యాప్​లో ప్రామాణిక పేర్లతో నమోదు చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం సమన్వయంతో ఈ ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు కేంద్ర హోంశాఖ వెల్లడించింది. కల్పిత పేర్లతో చైనా చేస్తున్న పనులను తీవ్రంగా ఖండించింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమేనని, ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా ఈ వాస్తవాన్ని మార్చలేరని తేల్చిచెప్పింది.

అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఈ ప్రాంతాలను అధికారిక మ్యాప్​లో ప్రామాణిక పేర్లతో గుర్తించడం వెనక ప్రధాన ఉద్దేశం ప్రజలకు వాటిపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించడమేనని కేంద్రం పేర్కొంది. భౌగోళిక ప్రదేశాల పేర్లను అధికారిక రికార్డుల్లో స్థిరీకరించడం వల్ల భవిష్యత్తులో మ్యాప్​లు, ప్రభుత్వ పత్రాలు, పరిపాలనా వ్యవహారాల్లో ఒకే విధమైన గుర్తింపు కొనసాగుతుందని తెలిపింది. భారత భూభాగాలకు చైనా కొత్త పేర్లు పెట్టడం ద్వారా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తప్పుడు కథనాలను సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని దిల్లీ గుర్తించింది. ఇలాంటి చర్యలు నిరాధారమైన కథనాలను సృష్టించడమే తప్ప భూమిపై ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులను మార్చలేవని స్పష్టం చేసింది.

21 భూభాగాలు
సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా అధికారిక మ్యాప్​లో అధికారికంగా గుర్తించిన 27 ప్రాంతాల్లో 21 భూభాగాలు ఉన్నాయి. వీటిలో లాంగ్‌ జు కీలకమైనది. వాస్తవాధీన రేఖ (ఎల్​ఏసీ) సమీపంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం 1959లో భారత్‌-చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రంగా నిలిచింది. ఆ సమయంలో చైనా బలగాలు ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించడంతో సరిహద్దు వివాదం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. అప్పర్‌ సుబన్‌సిరి జిల్లాలోని లాంగ్‌ జు సమీపంలోని మాజా గ్రామాన్ని కూడా భారత మ్యాప్‌లో అధికారికంగా గుర్తించారు. బిసా, బారా కుందున్‌, ఛోటా కుందున్‌, ధన్‌బరి, ప్రీత్‌నగర్‌, బుద్ధమందిర్‌, జైర్‌ఆంపూర్‌, తెరిత్‌నగర్‌, రామ్‌నగర్‌, జస్వంత్‌గఢ్‌, సాగర్‌, పద్మ, జ్యోతినగర్‌, బైశాఖీ, ఛోటా రోపుక్‌, బారా రోపుక్‌, శివాజీనగర్‌, సుంపురా, కమ్లాంగ్‌నగర్‌ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా నాలుగు పర్వత కనుమలకు కూడా అధికారిక గుర్తింపు లభించింది. డ్జో లా, రిజా లా, పుకుర్‌ లా, థాగ్‌ లా పేర్లను సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా మ్యాపుల్లో నమోదు చేశారు. అలాగే సాంభో సరోవర్‌ అనే సరస్సు, షేర్‌-ఎ-థాపా మెమోరియల్‌ అనే స్మారక చిహ్నాన్ని కూడా అధికారిక జాబితాలో చేర్చారు.

నాలుగు కనుమలు
ఇవే కాకుండా నాలుగు పర్వత కనుమలకు కూడా అధికారిక గుర్తింపు లభించింది. భారత్‌-చైనా యుద్ధ చరిత్రతో ముడిపడిన థాగ్‌ లా ప్రాంతానికీ అధికారిక గుర్తింపు లభించింది. 1962లో ఇరు దేశాల సైన్యాల మధ్య జరిగిన తొలి ఘర్షణల్లో కొన్ని ఈ ప్రాంతం చుట్టుపక్కలే జరిగాయి. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన ఎత్తైన పర్వత మార్గాల్లో థాగ్‌ లా ఒకటి. ఇదే జాబితాలో బిసా గ్రామంతో పాటు డ్జో లా, రిజా లా, పుకూర్‌ లా వంటి ఎత్తైన పర్వత మార్గాలు ఉన్నాయి. సరిహద్దు భద్రత, సైనిక రవాణా, భౌగోళిక పరిస్థితుల పరంగా ఈ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. అలాగే సాంభో సరోవర్‌ అనే సరస్సు, షేర్‌-ఎ-థాపా మెమోరియల్‌ అనే స్మారక చిహ్నాన్ని కూడా అధికారిక జాబితాలో చేర్చారు. 1962 యుద్ధ వీరుడు త్రిలోక్‌ సింగ్‌ థాపా స్మారకార్థం ఏర్పాటు చేసిందే షేర్‌-ఎ-థాపా మెమోరియల్‌.

2017 నుంచి చైనా పేర్ల మార్పు
అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌ను చైనా జాంగ్‌నాన్‌గా పేర్కొంటోంది. రాష్ట్రంలోని ప్రాంతాలకు చైనా కొత్త పేర్లు పెట్టే ప్రక్రియను 2017లో ప్రారంభించింది. అప్పట్లో ఆ దేశ పౌర వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆరు ప్రాంతాలకు ప్రామాణిక పేర్లను ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత 2021లో మరో 15 ప్రాంతాలకు పేర్లు వెల్లడించింది. 2023లో 11 ప్రాంతాలకు చైనా పేర్లను ప్రకటించింది. ఈ చర్యలను భారత్‌ ప్రతిసారీ తీవ్రంగా ఖండించింది.

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