CBI డైరెక్టర్‌ పదవీకాలం మరోసారి పొడిగించిన కేంద్రం

CBI Director (Source : ANI (File))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 10:54 PM IST

CBI Director Extension : కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) డైరెక్టర్‌ ప్రవీణ్‌ సూద్‌ (Praveen Sood) పదవీ కాలాన్ని కేంద్రం మళ్లీ పొడిగించింది. ప్రవీణ్ పదవీ కాలం ఈ నెల 24న ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఆయన పదవీకాలాన్ని మరో ఏడాదిపాటు పొడిగిస్తున్నట్లు కేంద్ర అపాయింట్‌మెంట్స్‌ కమిటీ క్యాబినెట్‌ కార్యదర్శి మనీషా సక్సేనా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ప్రవీణ్‌ సూద్‌ 1986 బ్యాచ్ కర్ణాటక క్యాడర్‌కు చెందిన ఐపీఎస్‌ అధికారి. అయన 2023లో ఆయన సీబీఐ డైరెక్టర్‌గా రెండేళ్ల కాల వ్యవధితో నియమితులయ్యారు. ఆ పదవీ కాలం గతేడాది మే నెలతో ముగియగా, అప్పుడు తొలిసారి పొడగించారు. తాజాగా మరోసారి కూడా ఆయన పదవీ కాలాన్ని పొడిగించారు.

