టికెట్ లేని రైలు ప్రయాణికులపై ఫోకస్- 7నెలల్లోనే రూ.40.59 కోట్ల ఫైన్ వసూల్
7నెలల కాలంలో దాదాపు 9.63 లక్షల టికెట్ లేని ప్రయాణికలకు జరిమానాలు
Published : November 23, 2025 at 7:23 PM IST
Without Ticket Penalty in Railway : ముంబయిలోని లోకల్ ట్రైన్లను అక్కడి ప్రజల జీవనాడిగా పిలుస్తుంటారు. దాదాపు నగరంలోని 60 లక్షల మంది ప్రతి రోజూ లోకల్ ట్రైన్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే, ఇందులో దాదాపు 31 లక్షల మంది మధ్య రైల్వే పరిధిలోనే ప్రయాణం చేస్తుంటారు. కానీ ఇందులో చాలా మంది ప్రయాణికులు టికెట్ లేకుండానే ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించేవారిని పట్టుకునేందుకు మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక టికెట్ చెకింగ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా 2025 ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు 7నెలల కాలంలో దాదాపు 9.63 లక్షల టికెట్ లేని ప్రయాణికలను పట్టుకుంది. వీరి నుంచి దాదాపు రూ. 40.59 కోట్ల జరిమానాలు వసూలు చేసింది సెంట్రల్ రైల్వే.
ముఖ్యంగా ఆఫీస్ సమయాల్లో రైళ్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనిని అదునుగా చేసుకుని చాలా మంది టికెట్ లేకుండానే ప్రయాణం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇలా టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం వల్ల పాసులు, టికెట్లతో ప్రయాణించే వారికి ఇబ్బందికరంగా మారుతుందని తెలిపారు. అందుకే సెంట్రల్ రైల్వేలోని ముంబయి డివిజన్ రైల్వే అధికారులు టికెట్ లేని ప్రయాణికుల కోసం మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్, సబర్బన్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ ఇలా అన్ని రకాల్లో రైళ్లలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు రైల్వే ప్లాట్ఫారాలపైనా చెక్ చేస్తున్నారు.
సెంట్రల్ రైల్వే అధికారులు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం
- ముంబయి డివిజన్లో ఏసీ లోకల్ ట్రైన్లలో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న 71,045 మంది వద్ద నుంచి రూ. 2.28 కోట్ల జరిమానాలు వసూలు చేశారు.
- ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రైన్లలో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న 91,837 మంది వద్ద నుంచి రూ. 2.93కోట్లు జరిమానా వసూలు చేశారు. వీటితో పాటు
- సెకండ్ క్లాస్లో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న 6,98, 248 మంది నుంచి సుమారు రూ. 33.69 కోట్ల ఫైన్ వసూలు చేశారు.
- జనరల్ టికెట్ కొనుగోలు చేసి ఏసీ, స్లీపర్లో ప్రయాణిస్తున్న 13,301 వద్ద నుంచి రూ. 71లక్షల జరిమానా వసూలు చేశారు.
సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలోని ముంబయి సబర్బన్ నెట్వర్క్ ప్రతి రోజు దాదాపు 1,810 సర్వీసులను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో 80 ఏసీ లోకల్ ట్రైన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించే వారిని పట్టుకునేందుకు షిఫ్టుల వారీగా చెకింగ్ బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. వీరు సగటున ప్రతి రోజు 368 మంది నుంచి రూ. 1.19లక్షల జరిమానా వసూలు చేస్తుంటారు. "రైళ్లలో ప్రయాణించేవారందరూ బాధ్యతతో టికెట్లు కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నాం. జరిమానాల బారిన పడకుండా టికెట్లు కొనుగోలు చేయండి. టికెట్ లేని ప్రయాణికులపై రైల్వే శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన ప్రయాణం అందించడమే మా లక్ష్యం." అని సెంట్రల్ రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ స్వప్నిల్ నీలా తెలిపారు.