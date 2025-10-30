ఆవిష్కరణల ఇంజిన్గా భారత్- ఆ దేశాలపై ఆధారపడడం తగ్గించుకుంటే బెటర్!: కేంద్రమంత్రి
ఇంధన వనరులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆయుధాల విషయంలో ప్రపంచదేశాలపై ఆధారపడడం తగ్గించుకోవాలి- దేశాభివద్ధికి చాలా ముఖ్యమన్న కేంద్ర మంత్రి
October 30, 2025
Piyush Goyal On Indian Imports : స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ, కీలక సాంకేతికతలపై నియంత్రణ వంటి విషయాలపై మిగతా దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ సూచించారు. స్వదేశీ పిలుపనేది, కేవలం భారత్లో తయారీ గురించి కాదని, దేశ దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి, సార్వభౌమత్వానికి ఇది దోహదపడుతుందని అన్నారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. భారత టెక్ స్టార్టప్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణను పొందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
'స్వదేశీ సాంకేతికత, స్థిరమైన సరఫరా వ్యవస్థ వంటివి ఎంత ముఖ్యమో, కొవిడ్ మొదలయ్యాక జరిగిన అనేక పరిణామాలు చాటిచెప్పాయి. ఇంధన వనరులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆయుధాల విషయంలో ప్రపంచదేశాలపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించుకోవడం దేశ అభివృద్ధికి చాలా ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రపంచానికి బ్యాక్ ఆఫీస్ లేదా సాప్ట్వేర్ ప్రొవైడర్గా నిలవడం నుంచి ప్రపంచ ఆవిష్కరణల ఇంజిన్గా మారాలని భారత్ నిర్ణయించింది' అని పీయూశ్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే చమురు, సెమీకండక్టర్లు, అరుదైన ఖనిజాల విషయంలో విదేశాలపై భారత్ ఆధారపడుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్రమంత్రి గోయల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. సెమీకండక్టర్ల విషయానికొస్తే ఎగుమతుల్లో తైవాన్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ అవసరాల్లో 90 శాతం ఈ దేశమే సరఫరా చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో విదేశాలపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగానే 10 సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టులపై దాదాపు రూ.1.6 లక్షల కోట్లమేర పెట్టుబడులు పెడుతోంది. అదేవిధంగా 'ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0'ని కూడా ప్రకటించింది.
స్వదేశీ వస్తువులను ప్రోత్సహించాలి: మోదీ
దేశ స్వయం సమృద్ధికి తోడ్పడే తదుపరి తరం సంస్కరణలు ఆగబోవని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇదివరకే స్పష్టంచేశారు. 'వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) 2.0' అనేది దేశ వృద్ధికి మద్దతుగా నిలిచే డబుల్ డోస్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సంస్కరణలతో మరింత వేగంగా ఆత్మనిర్భర భారత్ సాకారమవుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తంచేశారు. స్వదేశీ/ స్థానిక ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా 'మేక్ ఇన్ ఇండియా, వోకల్ ఫర్ లోకల్' నినాదాలను సాకారం చేయాలని మోదీ కోరారు. దేశీయ ఉత్పత్తుల వినియోగంతో దేశ రూపురేఖలు మారిపోతాయని తెలిపారు.
పాఠశాలల్లో స్వదేశీ దినోత్సవం, స్వదేశీ వారోత్సవం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పారు. జీఎస్టీలో సవరణలు పౌరుల జీవితాలను మెరుగుపరుస్తాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా చిరు వ్యాపారులు, రైతులు, మధ్యతరగతి, మహిళలు, యువతకు మేలు కలుగుతుంది అని మోదీ అన్నారు. 'హర్ ఘర్ స్వదేశీ' నినాదంతో ప్రతి ఇంటి ముందూ బోర్డులు ఏర్పాటు కావాలని, విద్యాబుద్ధులు నేర్పడమే కాకుండా విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ఉపాధ్యాయులు దారి చూపాలని ప్రధాని సూచించారు. స్వదేశీ వస్తు వినియోగాన్ని విద్యార్థి దశలోనే నేర్పాలని చెప్పారు.
దేశంలో తయారైన వస్తువులు, భారత కార్మికుల శ్రమతో రూపొందినవి, దేశ మట్టిలోని పరిమళంతో నిండినదే తన దృష్టిలో స్వదేశీ అని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో అందరం గర్వంతో ఉండాలని, ప్రతి దుకాణంలోనూ స్వదేశీ బోర్డు పెట్టాలని అన్నారు. అవి స్వదేశీ వస్తువు అని గర్వంగా చెప్పుకోవాలని తెలిపారు. జడపిన్నులు కూడా విదేశాల నుంచి తెచ్చుకునే విధానం మారాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం రూ.లక్ష కోట్ల విలువైన వంటనూనె దిగుమతి చేసుకుంటున్నామని, ఇంత మొత్తం బయటకు వెళ్లకుండా ఆపగలిగితే ఎన్నో పాఠశాలలు నిర్మించుకోవచ్చని చెప్పారు.
