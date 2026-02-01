బడ్జెట్ 2026-27: క్యాన్సర్ బాధితులకు భరోసా- బయో ఫార్మా శక్తి పథకాన్ని ప్రకటించిన నిర్మలమ్మ

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 11:29 AM IST

1 Min Read
Centre Bio Pharma Shakthi Scheme : దేశంలో మధుమేహం, క్యాన్సర్​ సహా పలు అసంక్రమిత వ్యాధుల బారిన పడే వారి సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు గమనించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. వారికి దీర్ఘాయువు, నాణ్యమైన జీవితాన్ని అందించడంలో జీవసంబంధమైన మందులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. అందుకే భారత్​ను ప్రపంచ బయో-ఫార్మా తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి, రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 10,000 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 'బయో-ఫార్మా శక్తి' పథకాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు చెప్పారు.మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

