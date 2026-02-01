బడ్జెట్ 2026-27: క్యాన్సర్ బాధితులకు భరోసా- బయో ఫార్మా శక్తి పథకాన్ని ప్రకటించిన నిర్మలమ్మ
రూ.10వేల కోట్లతో వచ్చే ఐదేళ్లకు బయో ఫార్మా శక్తి పథకం- ప్రకటించిన నిర్మలమ్మ
central budget 2026 27 (ANI)
Published : February 1, 2026 at 11:29 AM IST
Centre Bio Pharma Shakthi Scheme : దేశంలో మధుమేహం, క్యాన్సర్ సహా పలు అసంక్రమిత వ్యాధుల బారిన పడే వారి సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు గమనించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. వారికి దీర్ఘాయువు, నాణ్యమైన జీవితాన్ని అందించడంలో జీవసంబంధమైన మందులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. అందుకే భారత్ను ప్రపంచ బయో-ఫార్మా తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి, రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 10,000 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 'బయో-ఫార్మా శక్తి' పథకాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు చెప్పారు.మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.