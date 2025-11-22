ETV Bharat / bharat

యుద్ధవిమానం కూలడం దురదృష్టకరం, దర్యాప్తు జరుగుతోంది: కేంద్రమంత్రి గజేంద్ర సింగ్

తేజస్ ఫైటర్ జెట్ ప్రమాదం - పూర్తి దర్యాప్తు జరిగే వరకూ ఎలాంటి నిర్ధారణకు రాలేమని స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి.

Union Minister On Jet Crash
Union Minister On Jet Crash (IANS)
Union Minister On Jet Crash : దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో భారత్‌కు చెందిన తేజస్ ఫైటర్ జెట్ కుప్పకూలడంపై కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ స్పందించారు. యుద్ధవిమానం కూలడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. ఈ ప్రమాదంపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరిగే వరకూ దీనిపై ఎలాంటి నిర్ధారణకు రాలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

"ఈ ప్రమాదం జరగడం దురదృష్టకరం. దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. పూర్తి దర్యాప్తు జరిగే వరకూ ఈ ఘటనపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేం" - కేంద్రమంత్రి గజేంద్ర సింగ్

ఈ ప్రమాదంపై గతంలో భారత వైమానిక దళంలో పనిచేసిన పలువురు రిటైర్డ్ అధికారులు కూడా స్పందించారు. తేజస్ విమాన ప్రమాదాన్ని పరిశీలిస్తే పైలట్ నియంత్రణ కోల్పోవడం లేదా గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఒత్తిడి తీవ్రమై అతను స్పృహ కోల్పోయి ఉండవచ్చని కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్) అన్నారు. కాక్​పీట్​ నుంచి పూర్తి డేటాను సేకరించిన తర్వాత మాత్రమే ప్రమాదానికి సంబంధించిన కచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోగలమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో నమన్ సయాల్ (పైలెట్​) ప్రాణాలు కోల్పోవడం విచారకరమైన విషయం. ఒకవేళ పైలట్లు కాళ్లలో రక్తం నిలిచిపోకుండా ఉండటానికి జి-సూట్ ధరిస్తారు. దానితో కూడా సమస్య అయి ఉండవచ్చుని తెలిపారు. పైలట్ కుటుంబానికి నా సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అంటూ కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం జరిగిన కుటుంబం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తూ భారత వైమానిక దళం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. " దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో వైమానిక ప్రదర్శన సందర్భంగా ఐఏఎఫ్​ తేజస్ విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్‌ మరణించడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ప్రాణనష్టం పట్ల ఐఏఎఫ్​ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ సమయంలో పైలెట్​ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తాం" అని తెలిపింది. పైలట్ మరణానికి గల కారణాలని నిర్ధారించడానికి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఐఏఎఫ్​ తెలిపింది.

ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే
ఫైటర్ జెట్ కూలిన నేపథ్యంలో విన్యాసాలు జరుగుతున్న దుబాయ్ వరల్డ్ సెంట్రల్​లోని అల్ మక్తూమ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద నల్లటి పొగ ఆకాశాన్ని అలుముకుంది. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా సైరన్లు మోగాయి. యుద్ధ విమానం ఒక్కసారిగా కూలి మంటలు చెలరేగిన దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. నెగెటివ్‌ జీ-ఫోర్స్‌ టర్న్‌ నుంచి పైలట్‌ యుద్ధవిమానాన్ని వెనక్కి మళ్లించే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల 40 నిమిషాల సమయంలో ప్రదర్శన చేస్తూ కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై భారత వైమానక దళం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలంటూ కోరింది.

దుబాయ్‌ ఎయిర్‌ షోలో కూలిన భారత యుద్ధ విమానం 'తేజస్'- పైలట్​ మృతి

Riozim Randhawa Death : విమాన ప్రమాదంలో భారత వ్యాపారవేత్త, కుమారుడు సహా ఆరుగురు దుర్మరణం

