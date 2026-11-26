పార్లమెంటు సమావేశాల డేట్ ఫిక్స్- డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్
Parliament Session 2026 : కీలకమైన ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు లోక్సభను ఈనెల 30న నిర్వహించేందుకు కేంద్రం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు.
Published : November 26, 2026 at 7:52 PM IST
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన బిల్లులను ప్రవేశపెట్టవచ్చనే ఊహాగానాల మధ్య పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు ఈనెలాఖరున సమావేశం కానున్నాయి. కీలక ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు నవంబర్ 30న లోక్సభ, డిసెంబర్ 2న రాజ్యసభను తిరిగి సమావేశపరచాలని కేంద్రప్రభుత్వం కోరింది. ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 3న ముగిసే అవకాశం ఉందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వెల్లడించారు. అయితే ఈ సమావేశాల్లో ఏయే బిల్లులను ప్రవేశపెడతారనే విషయాన్ని ఆయన స్పష్టం చేయలేదు. 2026 ఆగస్టు 13న ఉభయసభలు నిరవధికంగా వాయిదాపడినప్పటికీ పార్లమెంట్ను ఇప్పటివరకు ప్రోరోగ్ చేయలేదు. ఉభయసభలు నిరవధికంగా వాయిదాపడి 100రోజులకుపైగా ప్రోరోగ్ చేయకపోవడం ఒక రికార్డుగా నిలిచింది.