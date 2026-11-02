విమాన ప్రయాణికులకు ఊరట- ఫ్లైట్ ఛార్జీలపై కొత్త రూల్స్ను నోటిఫై చేసిన కేంద్రం
New Airfare Rules India : కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారతీయ వాయుయాన్ నియమ్- 2026 కింద విమాన చార్జీలపై కొత్త నిబంధనలను నోటిఫై చేసింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : November 2, 2026 at 11:52 AM IST
క్రూడాయిల్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ఏటీఎఫ్) ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విమాన ప్రయాణీకులకు ఊరటనిచ్చేలా కొత్త విమానయాన నిబంధనలను నోటిఫై చేసింది. అత్యవసర, అసాధారణ పరిస్థితుల్లో ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా విమాన టికెట్ల ధరల్లో జోక్యం చేసుకునేలా ఈ నియమాలు ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక అధికారాలను కల్పిస్తాయి.