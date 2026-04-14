హైవేలపై ఓవర్ లోడ్తో వెళ్లే వాహనాల ఫీజుకు సంబంధించి కొత్త రూల్స్- ఏప్రిల్ 15 నుంచి నిబంధనలు అమల్లోకి!
నేషనల్ హైవేలపై ఓవర్ లోడ్తో వెళ్లే వాహనాల ఫీజుల విషయంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- కొత్త నిబంధనలు నోటిఫై చేసిన కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ
Published : April 14, 2026 at 4:43 PM IST
Vehicle Overloaded Fees : జాతీయ రహదారులపై ఓవర్ లోడ్తో వెళ్లే వాహనాల నిబంధనల అమలును పటిష్టం చేయడం, హేతుబద్ధమైన ఫీజులు వసూలును నిర్ధారించటమే లక్ష్యంగా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ రహదారుల ఫీజు (రేట్ల నిర్ధారణ, వసూలు) నాలుగో సవరణ నిబంధనలు 2026ను నోటిఫై చేసింది. ఈ సవరించిన నిబంధనలు 2026 ఏప్రిల్ 15 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం ప్రకటన విడుదల చేసింది.
కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటన ప్రకారం
నిర్దేశించిన లోడు పరిమితులను పాటించడాన్ని ప్రోత్సహించడం, రహదారి మౌలిక సదుపాయాలను పరిరక్షిస్తూ రోడ్డు భద్రతను పెంచడం ఈ సవరణ లక్ష్యమని కేంద్ర రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. సవరించిన రుసుము విధానం ప్రకారం, ఓవర్ లోడ్తో వెళ్తున్న వాహనాలకు లోడు శాతాన్ని బట్టి రుసుము విధిస్తామని స్పష్టం చేసింది. 10 శాతం వరకు ఓవర్ లోడ్తో వెళ్లే వాహనాలకు ఎలాంటి ఓవర్ లోడ్ రుసుము విధించమని పేర్కొంది. అయితే 10-40 శాతం వరకు ఓవర్ లోడ్తో వెళ్లే వాహనాలకు ప్రాథమిక రుసుముకు రెట్టింపు ఫీజును విధిస్తామని వెల్లడించింది. 40 శాతానికి పైగా ఓవర్ లోడుతో వెళ్లే వాహనాలకు ప్రాథమిక రుసుముకు నాలుగు రెట్లు అధికంగా ఫీజు వసూలు చేస్తామని చెప్పింది.
టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సర్టిఫైడ్ తూకం యంత్రాలను ఉపయోగించి ఓవర్ లోడింగ్ను నిర్ధారిస్తామని కేంద్ర రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఫీజు వసూలు చేసే ప్లాజాల వద్ద తూకం వేసే సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేని సందర్భాల్లో, ఎటువంటి ఓవర్లోడ్ ఫీజు విధించమని వెల్లడించింది. ఓవర్ లోడింగ్ ఫీజులను కేవలం ఫాస్టాగ్ ద్వారా మాత్రమే వసూలు చేస్తామని పేర్కొంది. ఓవర్ లోడ్ అయిన వాహనాల వివరాలు రికార్డు అయ్యి, జాతీయ వాహన రిజిస్టర్ (వాహన్)కు చేరుతాయని వెల్లడించింది.
"చెల్లుబాటు అయ్యే ఫాస్టాగ్ లేకుండా జాతీయ రహదారుల్లోకి ప్రవేశించే వాహనాలకు ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం వర్తించే రూల్స్ వర్తిస్తాయి. ఈ సవరణ ద్వారా నిబంధనల పాటింపు మెరుగుపడుతుంది. ఓవర్లోడ్ అయిన వాహనాల వల్ల కలిగే రహదారి నష్టం తగ్గుతుంది. అలాగే సరకుల సురక్షితమైన, మరింత సమర్థవంతమైన రవాణాను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం. అనుమతించదగిన స్థూల వాహన బరువు (గ్రాస్ వెహికల్ వెయిట్) కంటే ఎక్కువ బరువులను తీసుకువెళ్లే వాహనాలపై రుసుముల విధింపు కోసం నిబంధనలను తీసుకొచ్చాం. ఏప్రిల్ 15 నుంచి ఈ సవరించిన నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయి. " అని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
వార్షిక టోల్ పాసుల ధరల పెంపు
కాగా, ఇటీవలే జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది. వార్షిక టోల్ పాసుల ధరలను పెంచింది. ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వార్షిక టోల్ పాస్ ధరను 2.5శాతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. తరచుగా హైవేలపై ప్రయాణించే వారికి టోల్ ఛార్జీల భారాన్ని తగ్గించేందుకు 2025 ఆగస్టు 15న కేంద్ర ప్రభుత్వం యాన్యూవల్ పాసును తీసుకొచ్చింది. పదే పదే టోల్ చెల్లింపులు చేసే అవసరం లేకుండా, డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే కేవలం నాన్ కమర్షియల్ అవసరాలకు వాడే ప్రైవేట్ వాహనాలకు (కార్లు, వ్యాన్లు, జీపులు) మాత్రమే ఈ పాస్ వర్తిస్తుంది. వాలిడ్ ఫాస్టాగ్ కలిగిన ఏ ప్రైవేట్ కారు యజమాని అయినా ఈ పాసును పొందొచ్చు. ఈ పాసును కొనుగోలు చేసినప్పటి నుంచి ఒక ఏడాది వరకు యాక్టివ్లో ఉంటుంది, లేదంటే నేషనల్ హైవేస్పై ఉన్న టోల్ ప్లాజాల గుండా 200 సార్లు ప్రయాణించే వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.