గ్యాస్​ కొరత వేళ ఎస్మా ప్రయోగించిన కేంద్రం

చమురు శుద్ధి సంస్థలపై అత్యవసర వస్తువుల చట్టం ప్రయోగించిన కేంద్రం- పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యాస్‌కు కృత్రిమ కొరత సృష్టించకుండా కేంద్రం నిర్ణయం- ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా పెట్రోలియం శాఖ చర్యలు

ESMA Invokes for LPG Supply
ESMA Invokes for LPG Supply (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
ESMA Invokes for LPG Supply : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, దేశంలో సహజ వాయువు సరఫరాకు ఆటంకం కలగకుండా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్-ఎస్మాను అమలులోకి తెచ్చింది. 1968లో ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారు. ప్రజల దైనందిన జీవితానికి అవసరమైన అత్యవసర సేవల్లో ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా చూడటం ఈ చట్టం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ చట్టం అమలులో ఉన్నప్పుడు సంబంధిత రంగాల కార్మికులు సమ్మెలు చేయడానికి వీలుండదు. సేవలకు విఘాతం కలిగించే వారిని వారెంట్ లేకుండానే అరెస్ట్ చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. రవాణా, ఆరోగ్యం, విద్యుత్, ఇంధన సరఫరా వంటివి ఎస్మాలో ప్రాథమికంగా ఉంటాయి.

ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు భారత్‌పై ప్రభావం చూపకుండా ప్రభుత్వం ఎస్మా ద్వారా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. భారత్‌లో సుమారు 33.8 కోట్ల మంది LPG వినియోగదారులు ఉన్నారు. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరిగినా లేదా సరఫరా తగ్గినా, దేశీయంగా ఇబ్బందులు రాకూడదని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఎస్మా వల్ల గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీలో లేదా పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధన లభ్యతలో ఎటువంటి జాప్యం ఉండదు. సరఫరా గొలుసు సజావుగా సాగడం వల్ల ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా అడ్డుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య యుద్ధం కారణంగా తలెత్తే అనిశ్చితిని ఎదుర్కోవడానికి ఒక రక్షణ కవచం వంటిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

LPG CYLINDER SHORTAGE
ESMA INVOKES FOR LPG SUPPLY

