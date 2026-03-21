'భారత్‌లోకి 3,000 మంది ఉక్రేనియన్లు'- ఆ వార్తలపై కేంద్రం క్లారిటీ

దేశంలోని 3వేల మంది ఉక్రేనియన్లు ప్రవేశించినట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు- అవన్నీ ఫేక్ వార్తలని ఖండించిన కేంద్రం

Is Ukrainians Enters India
Bouquets placed by Ukraine nationals (living in India) is pictured outside the Ukraine Embassy in memory of those who lost their lives in the Ukraine-Russia crisis, in New Delhi on Mar 01, 2022 (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 10:06 AM IST

Ukrainians Enters India : 3,000 మంది ఉక్రెయిన్ పౌరులు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించి, తిరుగుబాటు గ్రూపులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఈశాన్య ప్రాంతంలో దాక్కున్నారని సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తలను కేంద్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం ఖండించింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ఈ పోస్టులను నకిలీవని తేల్చింది. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసింది.

"3,000 మందికి పైగా ఉక్రేనియన్లు దేశంలోకి ప్రవేశించి, తిరుగుబాటు గ్రూపులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఈశాన్య ప్రాంతంలో దాక్కున్నారని కొన్ని సోషల్ మీడియా పోస్టులు కనిపించాయి. వీరికి అమెరికా కిరాయి సైనికుల మద్దతు ఉందని, ఉగ్రవాదులకు చౌకగా డ్రోన్లను సరఫరా చేస్తున్నారని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు వచ్చాయి. ఈ వార్తలన్నీ ఫేక్. మిజోరం మీదుగా మయన్మార్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించేందుకు యత్నించిన ఏడుగురిని (ఆరుగురు ఉక్రేనియన్లు, ఒక అమెరికన్) ఎన్ఐఏ అరెస్టు చేసింది. ఇమ్మిగ్రేషన్, భద్రతా సంస్థలు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. ఈ చొరబాట్లపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది" అని కేంద్రం ప్రకటనలో పేర్కొంది.

