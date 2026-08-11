కరెన్సీపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- రూ.10, రూ.20 పాలిమర్ నోట్ల ట్రయల్స్కు గ్రీన్సిగ్నల్
ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ కోసం రూ.10, రూ.20 పాలిమర్ నోట్లు- సక్సెస్ అయితే సాధారణ చలామణిలోకి పాలిమర్ కరెన్సీ
Published : August 11, 2026 at 3:13 PM IST
Polymer Banknotes Trails : దేశంలో కరెన్సీ నోట్ల రూపంలో కీలక మార్పునకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రూ.10, రూ.20 విలువ కలిగిన పాలిమర్ నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఒక్కో నోటు విలువ 100 కోట్ల చొప్పున మొత్తం 200 కోట్ల పాలిమర్ నోట్లను ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ కోసం తీసుకురానున్నారు. ఆ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మంగళవారం రాజ్యసభలో లిఖితపూర్వక సమాధానంలో వెల్లడించారు.
పాలిమర్ నోట్లకు సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కేంద్ర బోర్డు సిఫార్సుతో ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన పంపింది. ఆర్బీఐ చట్టం-1934లోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం ఆ ప్రతిపాదనను కేంద్రానికి సమర్పించింది. రూ.10, రూ.20 విలువలతో ఒక్కో డినామినేషన్కు 100 కోట్ల పాలిమర్ నోట్లను ముద్రించి ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించింది. ఆ ప్రయోగం విజయవంతమైతే భవిష్యత్లో పాలిమర్ నోట్లను సాధారణంగా చలామణిలోకి తీసుకురావాలని ఆర్బీఐ భావిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపిందని ఆర్థిక మంత్రి వెల్లడించారు.
కాగితపు నోట్లతోపాటు!
అయితే ప్రస్తుతం చలామణిలో ఉన్న కాగితపు నోట్ల స్థానంలో పూర్తిగా పాలిమర్ నోట్లను తీసుకురావడం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. పాలిమర్ నోట్లు ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ కాగితపు నోట్లు కూడా చలామణిలో కొనసాగుతాయని తెలిపింది. అంటే కొంతకాలం పాటు రెండు రకాల నోట్లు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అయితే పాలిమర్ నోట్ల కొనుగోలు ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని ఆర్బీఐ కేంద్రానికి సమాచారం ఇచ్చింది. దీంతో ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి? సాధారణ చలామణిలోకి పాలిమర్ నోట్లు ఎప్పుడు వస్తాయి? అనే విషయాలపై ప్రస్తుతం కచ్చితమైన సమయం చెప్పడం సాధ్యం కాదని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. అలాగే ఈ ప్రక్రియకు ఎంత ఖర్చవుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడే నిర్ధరించలేమని చెప్పారు.
తగ్గిన ద్రవ్యోల్బణం
మరోవైపు, దేశంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం క్రమంగా తగ్గుతోందని కేంద్రం వెల్లడించింది. వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ఆధారంగా నమోదయ్యే సగటు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 2023-24లో 5.4 శాతంగా ఉంది. 2024-25లో ఇది 4.6 శాతానికి తగ్గింది. 2025-26లో మరింత తగ్గి 2.1 శాతానికి చేరిందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. అయితే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ద్రవ్యోల్బణం కొంత పెరిగింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం పడటం, అంతర్జాతీయ ఇంధన ధరలు అధికంగా ఉండటం, కూరగాయల ధరల్లో పెరుగుదల, ఎల్నినో పరిస్థితులు వంటి కారణాలతో 2026-27 తొలి త్రైమాసికంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 3.9 శాతానికి చేరిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అయినప్పటికీ ఇది ఆర్బీఐ నిర్దేశించిన 4 శాతం ద్రవ్యోల్బణ లక్ష్యానికి దిగువనే ఉందని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
జీఎస్టీ రేట్లలో మార్పులు
ధరల ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు పరోక్ష పన్నుల విధానంలో కూడా ప్రభుత్వం మార్పులు చేపట్టిందని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో రెండు ప్రధాన రేట్లను తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. ఇందులో 18 శాతం స్టాండర్డ్ రేటు, 5 శాతం మెరిట్ రేటు ఉండగా, ఎంపిక చేసిన కొన్ని వస్తువులు, సేవలకు 40 శాతం ప్రత్యేక డీమెరిట్ రేటును నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. గతంలో 28 శాతం జీఎస్టీ ఉన్న అనేక వస్తువులను 18 శాతానికి తగ్గించారు. అలాగే 18 శాతం ఉన్న కొన్ని వస్తువులపై పన్నును 12 లేదా 5 శాతానికి తగ్గించారు. 12 శాతం ఉన్న మరికొన్ని వస్తువులపై పన్నును 5 శాతం లేదా సున్నాకు తగ్గించినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది.
దిగుమతి సుంకాల్లో మార్పులు
దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించడం, ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించడం, ఎగుమతుల పోటీ తత్వాన్ని పెంచడం, వ్యూహాత్మక రంగాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పలు వస్తువులపై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ (BCD)ని కూడా ప్రభుత్వం సవరించింది. 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రకటించిన ఆ మార్పులు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. అత్యవసర వస్తువుల ధరలపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు క్రూడ్ పామ్ ఆయిల్, క్రూడ్ సోయాబీన్ ఆయిల్, క్రూడ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్పై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని తగ్గించారు. మసూర్ పప్పుపై అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెస్ను తగ్గించారు. అలాగే 2026 మార్చిలో పెట్రోల్, డీజిల్పై కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని లీటరుకు రూ.10 చొప్పున తగ్గించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.
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