బడ్జెట్లో పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం- సేవారంగం విస్తరణతోనే వికసిత్ భారత్ సాధ్యం: నిర్మల
అరుదైన ఖనిజాలు వెలికితీతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం- దిగుమతులకు ఉపయోగపడేలా 3 కెమికల్ పార్కులు తెస్తున్నాం- మీడియాతో మాట్లాడిన నిర్మలా సీతారామన్
Published : February 1, 2026 at 3:47 PM IST
Nirmala Sitharaman On Budget : బడ్జెట్లో పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. టెక్నాలజీ పూర్తిస్థాయిలో సామాన్యుడికి ఉపయోగపడాలని అభిప్రాయపడ్డారు. 21వ శతాబ్దం పూర్తిగా టెక్నాలజీదేనని అన్నారు. దివ్యాంగులకు అండగా ఉండేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా 21 వాటర్వేస్ అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు.
"బయోఫార్మా రంగం రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి. బయోఫార్మా రంగంలో పరిశోధనలు వేగవంతం కానున్నాయి. సెమీకండక్టర్ మెషిన్ వల్ల అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అరుదైన ఖనిజాలు వెలికితీతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఏపీ, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడులోని అరుదైన ఖనిజాలు వెలికితీస్తాం. దిగుమతులకు ఉపయోగపడేలా 3 కెమికల్ పార్కులు తెస్తున్నాం. అత్యాధునిక అగ్నిమాపక పరికరాలు రాబోతున్నాయి. దేశీయ తయారీ టన్నెల్ బోరింగ్ మెషీన్లకు మద్దతిస్తున్నాం" అని నిర్మల చెప్పారు.
ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో స్వయంసమృద్ధి సాధిస్తామని, బడ్జెట్ వికసిత్ భారత్కు అండగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. ఖాదీ, చేనేత ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించామని చెప్పారు. రూ.10 వేల కోట్ల ఫండ్తో ఎంఎస్ఎంఈలకు అండగా నిలుస్తామని, యువతకు శిక్షణ, ఉన్నత విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని చెప్పారు. సేవారంగం విస్తరణతోనే వికసిత్ భారత్ సాధ్యమని నిర్మలా సీతారామన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | #UnionBudget2026 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " ... we are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure. primarily, we are looking at…