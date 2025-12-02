100ఏళ్ల వైద్యురాలి ఔదార్యం- జీవితంలో సంపాదించిన రూ.3.4కోట్లు ఎయిమ్స్కు విరాళం
100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా డాక్టర్ లక్ష్మీ బాయి తీసుకున్న నిర్ణయం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది.
Published : December 2, 2025 at 8:15 PM IST
Rs 3 Crore Donation To AIIMS: మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే బతికి ఉన్నంతకాలం ఎంత విలాసంగా జీవించాలి. మన వారసులకు దాన్ని ఎలా అందించాలి. అని మాత్రమే ఆలోచించే రోజులివి. కానీ, ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురానికి చెందిన డాక్టర్ లక్ష్మీ బాయి మాత్రం అలా అనుకోలేదు. తన 100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆమె జీనితాంతం కష్టపడి సంపాదించుకున్న రూ.3.4 కోట్లను మహిళా క్యాన్సర్ పేషెంట్ల చికిత్స కోసం భువనేశ్వర్ ఎయిమ్స్కు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయంతో తన వందో పుట్టినరోజును చిరస్మరణీయం చేసుకున్నారు.
ఏప్రిల్లోనే ఎయిమ్స్కు విరాళ పత్రం
సాధారణంగా వందేళ్ల పుట్టిన రోజు వేడుకలు అంటే చాలా గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తుంటారు. రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేస్తుంటారు. కానీ డాక్టర్ కె. లక్ష్మీ బాయి అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. తన సుదీర్ఘ వైద్య జీవితం ఎలా నిరాడంబరంగా, సేవా దృక్పథంతో నడిచిందో, వందో పుట్టినరోజు వేడుకల వేళ కూడా అలాంటి అసాధారణమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు.
2025 ఏప్రిల్లోనే భువనేశ్వర్ ఎయిమ్స్కు ఆమె తన సంపాదనను డొనేట్ చేస్తున్నట్లు విరాళ పత్రాన్ని పంపారు. డిసెంబర్ 5వ తేదీన తన పుట్టిన రోజు నాడు గైనకాలజీ ఆంకాలజీ రోగుల చికిత్స కోసం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆ పత్రంలో పేర్కొన్నారు. వైద్య వర్గాల ఈ విషయం బయటకు తెలియడంతో ఆమెకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలతో పాటు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ విషయం తెలిసి స్థానిక ప్రజలు ఆమె దాతృత్వాన్ని ఒక ఆశీర్వాదంగా కొనియాడుతున్నారు. ఆమె 100వ పుట్టినరోజు వేడుక సందర్భంగా డిసెంబర్ 5న విరాళం చెక్కును ఎయిమ్స్కు లాంఛనంగా అందజేస్తారు.
'ఈ డబ్బుతో మహిళా క్యాన్సర్ సంరక్షణ, చికిత్సా కేంద్రాన్ని నిర్మించాలి. నేను వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా, నేను తలపెట్టిన పని ఆగిపోకూడదు' అని ఈటీవీ భారత్తో అన్నారు.
నెహ్రూ చేతుల మీదుగా సత్కారం
1926 డిసెంబర్ 5న బ్రహ్మపుర జన్మించిన డాక్టర్ లక్ష్మీ బాయి, కటక్లోని ఎస్సీబీ మెడికల్ కాలేజ్ మొట్టమొదటి ఎంబీబీఎస్ బ్యాచ్ (1945–1950) విద్యార్థిని. ఆ తర్వాత 1958లో మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి గైనకాలజీలో డీజీఓ, ఎండీ పూర్తి చేశారు. 1950లో ఒడిశాలోని సుందర్గఢ్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆమె డాక్టర్గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. 1986లో ఎంకేసీజీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో పదవీ విరమణ చేశారు. వైద్య వృత్తిలో ఆమె చేసిన కృషికి గాను భారత్ జ్యోతి అవార్డు, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రెండ్షిప్ సొసైటీ అవార్డు, బెస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డు వంటి గౌరవాలను అందుకొని ఒడిశాకు గుర్తింపు తెచ్చారు.
కుటుంబ నియంత్రణ కోసం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుంచి లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలో శిక్షణ పొందిన మొదటి డాక్టర్గా లక్ష్మీ బాయి గుర్తింపు పొందారు. దీంతో భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆమెను సత్కరించారు. ఆ తర్వాత ఆమె భారతదేశంలో వందలాది లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. దశాబ్దాల కెరీర్లో ఆమె వేలాది మంది మహిళలకు చికిత్స అందించారు. లెక్కలేనన్ని ప్రసవాలు చేశారు. పేదలకు, నిస్సహాయులకు ఉచిత సంరక్షణను అందించారు. వందేళ్ల వయసులో ఆమె బ్రహ్మపురలోని భవనగర్లో ఒక సామాన్యమైన ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు.
తన పొదుపు మొత్తాన్ని ఎందుకు విరాళంగా ఇస్తున్నారని డాక్టర్ లక్ష్మీ బాయిని ఈటీవీ భారత్ అడిగినప్పుడు తాను సంపాదించినదంతా ప్రజల నుంచే వచ్చిందని, అది వారికే తిరిగి వెళ్లాలి ఆమె జవాబిచ్చారు.
"నేను సంపాదించిందంతా ప్రజల నుంచి వచ్చిందే. అది వారికి, ముఖ్యంగా మహిళలకు తిరిగి వెళ్లాలి. మహిళల క్యాన్సర్ చికిత్స, సంరక్షణ కోసం భువనేశ్వర్లోని ఎయిమ్స్కు ఈ డబ్బును విరాళంగా ఇస్తున్నాను. దానికోసం ఆసుపత్రి సిబ్బందితో చర్చించి అందుకు కావాల్సిన పత్రాలు కూడా సిద్ధం చేయించాను."
- డాక్టర్ లక్ష్మీ బాయి