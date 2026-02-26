2027 జనగణనకు టెక్ హంగులు- 32లక్షల సిబ్బందికి డిజిటల్ డివైజ్లు- రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్
Published : February 26, 2026 at 10:52 AM IST
Census India 2027 Digital : 2027 జనగణనలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయిలో జరిగే జనాభా లెక్కల సేకరణ ప్రక్రియను అధికార వర్గాలు రియల్ టైమ్లో (లైవ్లో) ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించనున్నాయి. ఇందుకోసం సెన్సస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (సీఎంఎంఎస్) అనే డిజిటల్ పోర్టల్ను వినియోగించనున్నారు. మనదేశంలో జరగనున్న జనాభా లెక్కల సేకరణ కార్యక్రమానికి కేంద్ర బిందువుగా సీఎంఎంఎస్ నిలువనుంది. ఈమేరకు వివరాలతో అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల చీఫ్ సెక్రెటరీలకు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్జీఐ) మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ ఒక సర్క్యులర్ను పంపారు.
2027 జనాభా లెక్కల సేకరణ, నమోదులలో నాణ్యత, సామర్థ్యం, సమయానుకూలతలను పెంచేందుకు పెద్దఎత్తున డిజిటల్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈసారి జనాభా లెక్కలను డిజిటల్ మోడ్లోనే సేకరిస్తామని, తద్వారా విప్లవాత్మక రీతిలో సెన్సస్ ప్రక్రియకు ఆధునిక టెక్ హంగును జోడిస్తామని తెలిపారు. ఈక్రమంలో ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్తో కూడిన డిజిటల్ డివైజ్లను జనాభా లెక్కలను సేకరించే 32 లక్షల మంది క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, ఎన్యుమరేటర్లు, సూపర్వైజర్లకు అందిస్తామన్నారు. వీటిలోనే ప్రజలు, కుటుంబాల జనాభా, ఆర్థిక, సామాజిక వివరాలన్నీ నమోదు చేస్తారని మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ చెప్పారు.