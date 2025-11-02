ETV Bharat / bharat

'ఎన్నికల కమిషన్ హింసను సహించదు'- హత్య కేసులో JDU అభ్యర్థి అరెస్ట్ వేళ సీఈసీ వార్నింగ్

బిహార్ ఎన్నికల వేళ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఈసీ హింసను సహించదని వెల్లడి

CEC On Bihar Assembly Election
Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
CEC On Bihar Assembly Election : జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ మద్దతుదారు దులార్‌ చంద్‌ యాదవ్‌ హత్య కేసులో జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్‌ సింగ్‌ అరెస్టైన వేళ కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ హింసను సహించబోదని తెలిపారు. బిహార్ ప్రజలు ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనాలని కోరారు. ఓటర్లు శాంతియుతంగా ఓటు వేయగలరని నిర్ధారించుకోవడానికి ఎన్నికల కమిషన్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ఐఐటీ కాన్పూర్​లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో బిహార్ ఎన్నికల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ప్రతి ఒక్కరు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి'
"ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. హింసను ఎన్నికల కమిషన్ సహించదు. ఓటర్లు శాంతియుతంగా ఓటు వేయగలరని నిర్ధారించుకోవడానికి ఈసీ సిద్ధంగా ఉంది. ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు 243 మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, అనేక మంది పరిశీలకులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారులు, ఎస్పీ, ఎస్ఎస్పీ, పోలీసులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. " అని జ్ఞానేశ్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు.

'ఈసీకి అందరూ సమానమే'
ఎన్నికల కమిషన్​కు పాలకపక్షం, ప్రతిపక్షం రెండూ సమానమేనని జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు. "బిహార్ ఎన్నికలలో ప్రతి రాజకీయ పార్టీ తమదైన విధానంలో ఓటర్లను తమకు ఓటు వేయమని అడుగుతోంది. ఎన్నికల కమిషన్​కు అధికార పార్టీ, విపక్ష పార్టీ రెండూ సమానమే. ఈసీ ఎప్పుడూ తటస్థంగా వ్యవహరిస్తుంది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పారదర్శకంగా, సమర్ధవంతంగా జరుగుతాయి. యావత్ ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని ఆశిస్తున్నాను" అని జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు.

ఈ హత్య వేళ సీఈసీ కీలక వ్యాఖ్యలు
బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ జన్‌ సురాజ్‌ వ్యవస్థాపకుడు పీకే మద్దతుదారుడు దులార్‌ చంద్‌ యాదవ్‌ హత్య తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ హత్య కేసులో జేడీయూ అభ్యర్థి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంత్‌ సింగ్​ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కాగా, అనంత్‌ సింగ్‌ పట్నా జిల్లాలోని మొకామా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి జేడీయూ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. దులార్‌ చంద్‌ హత్య నేపథ్యంలో పోలీసులు అనంత్ సింగ్​పై నిఘా పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం వేకువజామున బార్హ్​లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంత్‌ సింగ్‌ అనుచరులు మణికాంత్‌ ఠాకూర్, రంజీత్‌ రామ్‌ అనే మరో ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేసారు. వీరిని విచారించేందుకు పట్నాకు తరలించారు.

బిహార్​లో గ్యాంగ్‌ స్టర్​గా పేరున్న దులార్‌ చంద్ యాదవ్ ఇటీవల పీకేకు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీలో చేరి పాలిటిక్స్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తన మేనల్లుడు, జన సురాజ్ పార్టీ మొకామా అభ్యర్థి పీయూశ్ ప్రియదర్శి తరఫున అక్టోబర్ 30న ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ సింగ్‌-దులార్‌ చంద్ వర్గాల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. ఈ గొడవలో దులార్‌ చంద్ జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, ఆ సమయంలోనే అతనిపై కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ కేసులో జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ సింగ్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బిహార్​లో హింసను సహించబోమని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. బిహార్ ఎన్నికలను పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా జరుపుతామన్నారు.

రెండు దశల్లో పోలింగ్- హోరాహోరీగా ప్రచారం
బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఈసారి రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. మొదటి విడత పోలింగ్ నవంబర్ 6న, రెండో దశ పోలింగ్ నవంబరు 11న జరగనుంది. ఈ నెల 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. అయితే మొదటి దశ పోలింగ్ మరికొద్ది రోజులే గడువు ఉండడంతో ఎన్​డీఏ, మహాగఠ్ బంధన్ నేతలు ప్రచార వేగాన్ని పెంచారు. ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, నీతీశ్ కుమార్, రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ వంటి నేతలు రోడ్ షోలు, ర్యాలీలతో ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాగే అధికార, విపక్ష కూటములు మేనిఫెస్టోలను సైతం విడుదల చేశాయి.

