CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ సెక్యూరిటీ మరింత పటిష్టం- Z+ కేటగిరీలో అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బంది మోహరింపు
'Z+' కేటగిరీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బందిని మోహరించినట్లు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF) వెల్లడి
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ (ANI)
Published : October 8, 2026 at 3:32 PM IST
CEC Gyanesh Kumar Security : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఇండీ కూటమి ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జ్ఞానేశ్ కుమార్ భద్రతను 'Z+' కేటగిరీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF) అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బందిని మోహరించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దిల్లీలోని న్యూ మోతీ బాగ్ కాలనీలోని జ్ఞానేశ్ కుమార్ నివాసంతో పాటు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం, ఆయన వ్యక్తిగత భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఈ అదనపు CISF సిబ్బందిని మోహరించారు. అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బంది సంఖ్యను పెంచాలన్న ఆదేశాల మేరకు అక్టోబర్ 7న ఈ అదనపు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.