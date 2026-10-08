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CEC జ్ఞానేశ్​ కుమార్ సెక్యూరిటీ మరింత పటిష్టం- Z+ కేటగిరీలో అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బంది మోహరింపు

'Z+' కేటగిరీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బందిని మోహరించినట్లు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF) వెల్లడి

CEC Gyanesh Kumar Security
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 3:32 PM IST

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CEC Gyanesh Kumar Security : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్​కు వ్యతిరేకంగా ఇండీ కూటమి ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జ్ఞానేశ్​ కుమార్ భద్రతను 'Z+' కేటగిరీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF) అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బందిని మోహరించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దిల్లీలోని న్యూ మోతీ బాగ్ కాలనీలోని జ్ఞానేశ్​ కుమార్ నివాసంతో పాటు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం, ఆయన వ్యక్తిగత భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఈ అదనపు CISF సిబ్బందిని మోహరించారు. అదనపు రిజర్వ్ సిబ్బంది సంఖ్యను పెంచాలన్న ఆదేశాల మేరకు అక్టోబర్ 7న ఈ అదనపు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.

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CEC GYANESH KUMAR SECURITY
CEC GYANESH KUMAR SECURITY

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