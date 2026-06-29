ఆ విషయంలో భారత్ అన్ని ప్రధాన ప్రజాస్వామ్య దేశాల కంటే ముందు : సీఈసీ
పారదర్శక ఎన్నికల ప్రక్రియల్లో ప్రపంచానికి భారత్ నాయకత్వం వహిస్తోందని వ్యాఖ్యానించిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కమార్
Published : June 29, 2026 at 5:37 PM IST
CECc Gyanesh Kumar on Elections : ప్రపంచ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భారత్కు ప్రముఖ స్థానం ఉందని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ అన్నారు. పారదర్శక ఎన్నికల ప్రక్రియల్లో ప్రపంచానికి భారత్ నాయకత్వం వహిస్తోందన్నారు. కశ్మీర్ బుద్గామ్లో బూత్ స్థాయి అధికారులతో (BLOలతో) సమావేశం సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం 2026 సంవత్సరానికి గాను ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎలక్టోరల్ అసిస్టెన్స్ (ఇంటర్నేషనల్ ఐడియా)కు భారత్ ఛైర్మన్గా ఉందని వెల్లడించారు.
ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభాలైన BLOలతో తాను మాట్లాడనని జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు. వారితో ఎన్నికల సన్నద్ధత, ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి చర్చించానని చెప్పారు. ఓటర్ల నమోదు, పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలు పూర్తి పారదర్శకతతో జరుగుతాయన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులతో ఏకకాలంలో ఆడిట్లకు లోబడి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పారదర్శకమైన ఎన్నికల ప్రక్రియలను భారత్లోని BLOలు, ఇతర సిబ్బంది సిద్ధం చేస్తారని వివరించారు. ఎన్నికల పద్ధతుల విషయంలో భారత్ ప్రస్తుతం అన్ని ప్రధాన ప్రజాస్వామ్య దేశాల కంటే ముందుందని తెలిపారు.