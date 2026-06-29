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ఆ విషయంలో భారత్​ అన్ని ప్రధాన ప్రజాస్వామ్య దేశాల కంటే ముందు : సీఈసీ

పారదర్శక ఎన్నికల ప్రక్రియల్లో ప్రపంచానికి భారత్​ నాయకత్వం వహిస్తోందని వ్యాఖ్యానించిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్​ కమార్​

cec gyanesh kumar on elections
cec gyanesh kumar on elections ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 5:37 PM IST

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CECc Gyanesh Kumar on Elections : ప్రపంచ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భారత్​కు ప్రముఖ స్థానం ఉందని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ అన్నారు. పారదర్శక ఎన్నికల ప్రక్రియల్లో ప్రపంచానికి భారత్​ నాయకత్వం వహిస్తోందన్నారు. కశ్మీర్​ బుద్గామ్‌లో బూత్ స్థాయి అధికారులతో (BLOలతో) సమావేశం సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం 2026 సంవత్సరానికి గాను ఇంటర్నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎలక్టోరల్ అసిస్టెన్స్ (ఇంటర్నేషనల్ ఐడియా)కు భారత్​ ఛైర్మన్‌గా ఉందని వెల్లడించారు.

ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభాలైన BLOలతో తాను మాట్లాడనని జ్ఞానేశ్​ కుమార్ తెలిపారు. వారితో ఎన్నికల సన్నద్ధత, ఫ్రేమ్​వర్క్​ గురించి చర్చించానని చెప్పారు. ఓటర్ల నమోదు, పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలు పూర్తి పారదర్శకతతో జరుగుతాయన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులతో ఏకకాలంలో ఆడిట్‌లకు లోబడి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పారదర్శకమైన ఎన్నికల ప్రక్రియలను భారత్​లోని BLOలు, ఇతర సిబ్బంది సిద్ధం చేస్తారని వివరించారు. ఎన్నికల పద్ధతుల విషయంలో భారత్​ ప్రస్తుతం అన్ని ప్రధాన ప్రజాస్వామ్య దేశాల కంటే ముందుందని తెలిపారు.

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CEC GYANESH KUMAR ON ELECTIONS
CECC GYANESH KUMAR ON ELECTIONS

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