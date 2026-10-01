సీఈసీ రాజీనామా చేయాల్సిందే- లేదంటే జంతర్ మంతర్ వద్ద మళ్లీ నిరసనలు: దీప్కే వార్నింగ్
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్- లేనిపక్షంలో నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరిక
Published : October 1, 2026 at 5:02 PM IST
CJP On CEC Gyanesh Kumar Resign : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియకు సంబంధించి వెలువడిన వార్తా కథనాల దృష్ట్యా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను చేయాలని 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) డిమాండ్ చేసింది. లేని పక్షంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడతామని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే గురువారం హెచ్చరించారు. అక్టోబర్ 2 నుంచి దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. ముంబయి ప్రెస్ క్లబ్లో జరిగిన సమావేశంలో దీప్కే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలి. ఆయనపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలి. ఆయన పదివి నుంచి వైదొలిగే వరకు నిరసనలు కొనసాగుతాయి. గోవా, కర్ణాటక, బంగాల్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో నిరసనలు చేపడతాం. వీటితో పాటు దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కూడా నిరసన చేపడతాం. అలాగే CEC నియామకం పారదర్శకంగా జరగాలి. ఇందులో పౌర సమాజం (civil society) భాగస్వామ్యం ఉండాలి."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు