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సీఈసీ రాజీనామా చేయాల్సిందే- లేదంటే జంతర్​ మంతర్​ వద్ద మళ్లీ నిరసనలు: దీప్కే వార్నింగ్​

సీఈసీ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ రాజీనామాను చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్- లేనిపక్షంలో నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరిక

CJP On CEC Gyanesh Kumar Resign
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే(మధ్యలో కూర్చున్న వ్యక్తి) (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 5:02 PM IST

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CJP On CEC Gyanesh Kumar Resign : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియకు సంబంధించి వెలువడిన వార్తా కథనాల దృష్ట్యా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్​ కుమార్ రాజీనామాను చేయాలని 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) డిమాండ్ చేసింది. లేని పక్షంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడతామని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే గురువారం హెచ్చరించారు. అక్టోబర్​ 2 నుంచి దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. ముంబయి ప్రెస్ క్లబ్‌లో జరిగిన సమావేశంలో దీప్కే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

"CEC జ్ఞానేశ్​ కుమార్ రాజీనామా చేయాలి. ఆయనపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలి. ఆయన పదివి నుంచి వైదొలిగే వరకు నిరసనలు కొనసాగుతాయి. గోవా, కర్ణాటక, బంగాల్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బిహార్, ఝార్ఖండ్​ రాష్ట్రాల్లో నిరసనలు చేపడతాం. వీటితో పాటు దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కూడా నిరసన చేపడతాం. అలాగే CEC నియామకం పారదర్శకంగా జరగాలి. ఇందులో పౌర సమాజం (civil society) భాగస్వామ్యం ఉండాలి."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

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CJP ON CEC GYANESH KUMAR RESIGN

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