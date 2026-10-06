జ్ఞానేశ్ రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపర్చారు- 2 కోట్ల జనాభాలో 47లక్షల మంది అక్రమ ఓటర్లా? : 'ఈటీవీ భారత్'తో దిల్లీ మాజీ ఎల్జీ నజీబ్ జంగ్
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై దిల్లీ మాజీ ఎల్జీ నజీబ్ సింగ్ విమర్శలు- జ్ఞానేశ్ రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపర్చారని ఆరోపణలు- ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్న జంగ్
Published : October 6, 2026 at 2:58 PM IST
Delhi Ex Lg Najeeb Jung ETV Bharat Interview : ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్లకు పైగా ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడంపై దిల్లీ మాజీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నజీబ్ జంగ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపర్చారని ఆరోపించారు. దేశ రాజధాని నగరమైన ఒక్క దిల్లీలోనే సుమారు 46-47 లక్షల మంది ఓట్లను తొలగించారని అన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు, అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని విపక్షాలు, సీజేపీ డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈటీవీ భారత్కు నజీబ్ సింగ్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఇందులో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ, జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా, దేశంలో ఓట్ల తొలగింపు తదితర అంశాలపై స్పందించారు.
అలా అని అందర్నీ తప్పుపట్టట్లేదు : నజీబ్ జంగ్
"ప్రభుత్వ అధికారులు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేస్తారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతామని అంటారు. అయితే సీఈసీగా జ్ఞానేశ్ కుమార్ మాత్రం కచ్చితంగా రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపర్చారు. అలా అని అందరిని తప్పుపట్లట్లేదు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో గతంలో కూడా అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి. అప్పట్లో ఎటువంటి ఫిర్యాదులు రాలేదు. దిల్లీలో నిజంగా అంత మంది అక్రమ ఓటర్లు ఉన్నారా? స్పష్టంగా లేరు! నేను ఎల్జీ ఉన్న కాలంలో 2015, 2016లో దిల్లీలో ఎన్నికలు నిర్వహించాం. అప్పుడు ఒక్క ఫిర్యాదు అయినా వచ్చిందా? గత ఎన్నికల్లో ఓటేసిన వారు అకస్మాత్తుగా ఎలా అక్రమ ఓటర్లుగా మారారు? దిల్లీ మొత్తం జనాభా సుమారు 2 కోట్లు. అలాంటప్పుడు వారిలో 46-47 లక్షల మంది ఎలా అక్రమ ఓటర్లు అవుతారు?" అని నజీబ్ జంగ్ ప్రశ్నించారు.
'మమ్మల్ని అక్కడికి వెళ్లకుండా దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు'
కాగా, మాజీ సివిల్ సర్వెంట్లు, సామాజిక కార్యకర్తలు, ఇతరులు కలిసి బృందంగా సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా వినతిపత్రం ఇవ్వడానికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) ప్రధాన కార్యాలయంలోకి వెళ్లేందుకు సోమవారం యత్నించారు. అయితే ఈ బృందాన్ని ఈసీఐలో వెళ్లకుండా దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ బృందంలో నజీబ్ జంగ్ కూడా ఉన్నారు. ఈ విషయంపైనా ఆయన స్పందించారు. "ఈసీఐ ప్రధాన కార్యాలయంలోకి వెళ్లాలనుకున్నాం. కానీ మమ్మల్ని దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అంతకు మించి ఏం జరగలేదు. నాకు ఎలాంటి వ్యక్తిగత అజెండా లేదు. ఇది ప్రజల హక్కుల కోసం చేస్తున్న పోరాటం. ప్రజల గొంతుక వినిపించాలనే కోరిక తప్ప నాకు ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఏమీ లేదు. ఆ ర్యాలీ, సమావేశం గురించి అధికారులకు ముందే సమాచారం అందించాం" అని నజీబ్ జంగ్ పేర్కొన్నారు.
అది నిరంతర ప్రక్రియ : దిల్లీ మాజీ ఎల్జీ
ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదా విడుదల తర్వాత కొత్త ఓటర్లను చేర్చే ప్రక్రియ పునర్ ప్రారంభం కావడంపైనా నజీబ్ జంగ్ స్పందించారు. ఓటర్ జాబితాలో కొత్త ఓటర్లను చేర్చడమనేది నిరంతర ప్రక్రియలో భాగమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. అది ఎల్లప్పుడూ జరగాల్సిందేనని అన్నారు. అయితే తమ ప్రజాస్వామ్య హక్కులకు ఏకపక్షంగా దూరమైన వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ సామాన్య ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేయడమే కాకుండా ఆర్థిక, మానసిక ఒత్తిడికి కూడా గురిచేస్తోందని ఆరోపించారు.
'నాకు ఏ రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం లేదు'
జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాకు డిమాండ్ చేస్తూ విపక్ష ఎంపీలు చేస్తున్న నిరసనలపైనా నజీబ్ జంగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఏ రాజకీయ పార్టీకి సలహాలు ఇవ్వడం లేదన్నారు. తనకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదని చెప్పారు. ఈసీఐ ఆఫీస్కు వెళ్దామని ప్రయత్నించిన తాము మాజీ సివిల్ సర్వెంట్లమని వెల్లడించారు. తమ కంటే కనీసం 15-16 ఏళ్లు జూనియర్ అయిన ప్రస్తుత సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ మాట్లాడటం, తటస్థ దృక్పథాన్ని ఆయనకు వివరించడం తమ బాధ్యత అని భావించామని అన్నారు.
మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన నజీబ్ జంగ్ 2009- 2013 వరకు దిల్లీలోని జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2013-2016 వరకు దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆయన పదవీ కాలంలోనే దిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత జంగ్కు, ఆప్ ప్రభుత్వానికి మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి.
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