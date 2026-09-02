BLOలు ప్రజాస్వామ్యానికి పిల్లర్లు- మన ఎన్నికల ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకం: సీఈసీ
భారత ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పారదర్శకమైనది- ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 2, 2026 at 8:37 PM IST
CEC Comments On BLOs : బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓ) 'ప్రజాస్వామ్యానికి పిల్లర్లు' లాంటివారని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ అభివర్ణించారు. ఓటర్ల జాబితాల తయారీలో, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకతను కాపాడడంలో వారు పోషిస్తున్న పాత్రను ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. గోవా పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం బూత్ స్థాయి అధికారులను ఉద్దేశించి సీఈసీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"భారత ఎన్నికల వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బూత్ స్థాయి అధికారులతో మాట్లాడడం నాకు గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చింది. వీరు ఉత్సాహవంతులు, చురుకైనవారు, అలసట ఎరగకుండా పనిచేస్తారు. భారతదేశంలో ఓటర్ల జాబితాను ఈ బూత్ స్థాయి అధికారులు తయారు చేస్తారు. అదే సమయంలో అన్ని జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయ పార్టీలు నియమించిన బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లు వీటిని తనిఖీ (ఆడిట్) చేస్తారు. ఈ పారదర్శకత పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో కూడా కొనసాగుతుంది. భారతదేశంలో ఏ పోలింగ్ కేంద్రంలోనైనా పోలింగ్ ప్రక్రియను అభ్యర్థులు లేదా వారి ఏజెంట్లు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తారు. అదే విధంగా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను కూడా అభ్యర్థుల కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తారు. భారతదేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పాదర్శకమైన ప్రక్రియల్లో ఒకటి" అని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగస్వాములైన గోవా ఓటర్లను కూడా అభినందించారు. బుధవారం జ్ఞానేశ్ కుమార్ గోవాకు రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం వచ్చారు. 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు క్షేత్రస్థాయి ఎన్నికల సంసిద్ధతను సమీక్షించనున్నారు.