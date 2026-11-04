అగ్నివీర్లకు గుడ్న్యూస్- సేవా కాలాన్ని మరో రెండేళ్లు పొడిగిస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటన
CDS on Agniveers Tenure : అగ్నివీర్ల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వారి సేవా కాలాన్ని రెండేళ్లు పొడిగించింది. ఈ విషయాన్ని సీడీఎస్ ఎన్.ఎస్. రాజా సుబ్రమణి బుధవారం వెల్లడించారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((Getty Images))
Published : November 4, 2026 at 3:31 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 'అగ్నిపథ్' పథకంలో భాగంగా అగ్నివీర్ల సేవా కాలాన్ని మరో రెండేళ్ల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (CDS) జనరల్ ఎన్. ఎస్. రాజా సుబ్రమణి తెలిపారు. ఈ పథకం కింద నాలుగేళ్ల ప్రాథమిక పదవీ కాలం ముగిసిన తర్వాత బయటకు వెళ్లాల్సిన 75 శాతం మంది అగ్నివీర్లకు అదనంగా మరో రెండేళ్లపాటు సేవలు అందించే అవకాశం కల్పిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ అదనపు రెండేళ్ల పొడిగింపు గడువు పూర్తైన తర్వాత ఆసక్తి గల ఆగ్నివీర్లు సాయుధ దళాల్లో చేరవచ్చని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సీడీఎస్ జనరల్ ఎన్.ఎస్. రాజా మీడియాకు బుధవారం తెలియజేశారు.