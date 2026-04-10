ETV Bharat / bharat

సమీకృతంగా, సాంకేతికతతో పనిచేసేలా త్రివిధ దళాలను తీర్చిదిద్దాలి : సీడీఎస్ చౌహాన్

'రణ్ సంవాద్' సెమినార్‌లో సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు- భారత త్రివిధ దళాలను ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందని వెల్లడి

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 6:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CDS Chauhan On Armed Forces : సమీకృతంగా పనిచేసేలా, సత్వరం స్పందించేలా, సాంకేతిక సాధనాలతో పోరాడగలిగేలా భారత త్రివిధ దళాలను త్వరితగతిన తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్), జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అన్నారు. అన్ని సైనిక విభాగాల్లోనూ సమర్ధంగా పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని త్రివిధ దళాలు కలిగి ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆధునిక యుద్ధం అనేది సంప్రదాయ సరిహద్దులు, కాలపరిమితులను వేగంగా అధిగమిస్తోందని సీడీఎస్ చెప్పారు. శుక్రవారం బెంగళూరులో జరిగిన 'రణ్ సంవాద్' సెమినార్‌ ముగింపు కార్యక్రమంలో అనిల్ చౌహాన్ ప్రసంగించారు. మల్టీ డొమైన్ ఆపరేషన్స్ (MDO) అనేవి ఇకపై కేవలం ఒక భావనాత్మక పదం కాదని, అవి ప్రస్తుత కాలపు కార్యాచరణపరమైన వాస్తవికత అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. డేటా అనలిటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్‌లో పురోగతి, సైనిక సంఘర్షణల స్వరూపంలో వస్తున్న మార్పులు మల్టీ డొమైన్ ఆపరేషన్స్‌కు ఊతమిచ్చే అంశాలుగా మారాయన్నారు. ఈ ఏడాది 'రణ్ సంవాద్' థీమ్‌గా మల్టీ డొమైన్ ఆపరేషన్స్‌నే ఎంచుకున్న విషయాన్ని అనిల్ చౌహాన్ గుర్తుచేశారు. అదొక ఆకర్షణీయమైన పదం కావడం వల్ల థీమ్‌గా ఎంచుకోలేదని, యుద్ధ క్షేత్రంలోని కొత్త వాస్తవికతగా మల్టీ డొమైన్ ఆపరేషన్స్‌ను పరిగణిస్తున్నందు వల్లే థీమ్‌గా ఎంపిక చేశామన్నారు.

TAGGED:

RAN SAMVAD SEMINAR 2026
CDS CHAUHAN ON ARMED FORCES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.