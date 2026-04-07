పోలీస్ స్టేషన్లలో సీసీటీవీ కెమెరాలు: రెండు వారాల్లో పరిష్కరిస్తామని సుప్రీంకు చెప్పిన కేంద్రం

సుప్రీంకు చెప్పిన కేంద్రం తరఫున హాజరైన అటార్నీ జనరల్ ఆర్. వెంకటరమణి

File photo of Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 6:41 PM IST

Supreme Court on CCTV in Police Station : దేశవ్యాప్తంగా పోలీస్ స్టేషన్లలో సీసీటీవీల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను రెండు వారాల్లో పరిష్కరిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టుకు తెలిపింది. ఈ మేరకు కేంద్రం తరఫున హాజరైన అటార్నీ జనరల్ ఆర్. వెంకటరమణి, తాను ఈ విషయాన్ని సమీక్షిస్తున్నానని, చాలా పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. తాను స్వయంగా అమికస్ క్యూరీ, హోం సెక్రటరీతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తానని జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనానికి అటార్నీ జనరల్​ తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్లలో పనిచేయని సీసీటీవీలపై దాఖలైన పలు పిటిషన్లతో పాటు సుమోటోగా కేసు స్వీకరించి సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. సుప్రీం ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర హోం కార్యదర్శి కూడా కోర్టులో హాజరయ్యారు. విచారణ అనంతరం ఈ కేసును ఏప్రిల్ 28నాటికి వాయిదా వేసింది. తదుపరి విచారణ తేదీ నాటికి అమికస్ క్యూరీ ఒక కొత్త స్టేటస్ రిపోర్ట్‌ను దాఖలు చేయాలని, అలాగే కేంద్రం కూడా ఏదైనా అఫిడవిట్‌ను దాఖలు చేయవచ్చని చెప్పింది. ప్రత్యేకంగా అవసరమైతే తప్ప, భవిష్యత్తులో హోం సెక్రటరీ వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావలసిన అవసరం లేదని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

