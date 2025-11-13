ETV Bharat / bharat

కెమెరాలకు దొరక్కుండా దిల్లీ కుట్రదారు ఉమర్‌ జాగ్రత్తలు- హైవేపై కాకుండా గజిబిజి రోడ్లపై ప్రయాణం

50 సీసీ కెమెరాల్లో ఉగ్రవాది కదలికలు- కెమెరాలకు దొరక్కుండా ఉమర్‌ జాగ్రత్త- ప్రధాన పట్టణాల గుండా వెళ్లకుండా హైవేలపై నుంచి ప్రయాణం

Delhi Bomb Blast Red Fort
Delhi Bomb Blast Red Fort (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Delhi Bomb Blast Red Fort : దిల్లీ పేలుడు ఘటన ప్రధాన నిందితుడు డాక్టర్‌ ఉమర్‌ కదలికలపై దర్యాప్తు బృందాలు దృష్టి సారించాయి. అతడు ఎక్కడెక్కడకి వెళ్లాడు? ఎవరినీ కలిశాడనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. హరియాణా నుంచి దిల్లీ వరకు ఉమర్‌ ప్రయాణానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలను అధికారులు పరిశీలించారు. కెమెరాలకు దొరక్కుండా ఉమర్‌ జాగ్రత్తపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రధాన పట్టణాల గుండా వెళ్లకుండా హైవేలపై నుంచి ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది.

హరియాణా నుంచి దిల్లీ వరకు మార్గమధ్యంలో ఉన్న దాదాపు 50 సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఉమర్‌ కదలికలు రికార్డు అయినట్లు గుర్తించిన అధికారులు వాటిని పరిశీలించారు. దిల్లీ-ముంబయి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవే మీదుగా ఉమర్‌ దిల్లీకి చేరుకున్నట్లు గుర్తించారు. సోమవారం ఉదయం ఫరీదాబాద్‌ నుంచి కారులో బయలుదేరిన ఉమర్‌ దిల్లీ చేరుకునే క్రమంలో రెండు మూడుసార్లు ఆగినట్లు తెలుస్తోంది. బదర్పూర్‌ సరిహద్దు మీదుగా దిల్లీ చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉదయం ఏడున్నర గంటల సమయంలో ఫరీదాబాద్‌లోని ఆసియాన్‌ ఆస్పత్రి వద్ద హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారులో ఉమర్‌ వెళుతున్నట్లు కన్పించాడు. తర్వాత 8 గంటల 13 నిమిషాలకు బదర్పూర్‌ టోల్‌ప్లాజా వద్ద మరోకసారి కారులో కన్పించాడు. ఆ తర్వాత దిల్లీకి చేరుకున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రయాణంలో టీ తాగడానికి ఓ దాబా దగ్గర ఆగినట్లు తెలు‌స్తోంది. ఇంకోసారి ఆగి తన మెుబైల్‌ ఫోన్‌ను చెక్‌ చెసుకున్నట్లు సీసీటీవి దృశ్యాల్లో కనిపించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు.

రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల గుండా జిగ్‌జాగ్ మార్గంలో ప్రయాణం
దిల్లీలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సౌత్‌ ఈస్ట్‌ దిల్లీలోని ఓక్లా, ఇండస్ట్రీయల్‌ బెల్ట్‌తో సహా అనేక ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణించి కన్నౌట్‌ను దాటి సెంట్రల్‌ దిల్లీలోని రింగ్‌రోడ్డులో ఉమర్‌ కారు కనిపించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల మధ్య దిల్లీలోని పలుప్రాంతాల్లో కారులో తిరిగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఉమర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రధాన రహదారులను తప్పించుకుని రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల గుండా జిగ్‌జాగ్ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిఘా వర్గాలను గందరగోళానికి గురి చేసేందుకే ఇలా చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. సౌత్‌ ఈస్ట్‌ దిల్లీ, ఈస్ట్‌ దిల్లీ, సెంట్రల్‌ దిల్లీ, నార్త్‌వెస్ట్‌ దిల్లీ ఇలా అనేక ప్రాంతాల్లో అతడి కారు కన్పించినట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యాహ్నం సమయంలో తినడానికి రోడ్డు పక్కన ఆగినట్లు సమాచారం. తర్వాత అసఫ్‌ అలీ రోడ్డు సమీపంలోని మసీదులో దాదాపు మూడుగంటల సేపు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

3 గంటల పాటు పార్కింగ్‌ ఏరియాలో
మసీదు నుంచి బయలుదేరిన ఉమర్‌ 3 గంటల 19 నిమిషాలకు ఎర్రకోట ప్రాంతానికి చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు 3 గంటల పాటు అక్కడే పార్కింగ్‌ ఏరియాలో కారును ఉంచినట్లు గుర్తించారు. తర్వాత 6 గంటల 22 నిమిషాలకు పార్కింగ్‌ ఏరియా నుంచి మెట్రో స్టేషన్‌ వైపు కారు మెల్లగా వెళుతున్నట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో కనిపిస్తోంది. దాదాపు 30 నిమిషాల తర్వాత 6 గంటల 52 నిమిషాలకు పేలుడు జరిగింది.

