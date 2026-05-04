CCTV లు ఆపేసింది- వందకు పైగా సీట్లను BJP లూటీ చేసింది : ఎన్నికల్లో ఓటమి వేళ మమత ఆరోపణలు
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ- ఈ క్రమంలో ఈసీ, బీజేపీపై ఆరోపణలు చేసిన టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ- ఎన్నికల కమిషన్ బీజేపీ కమిషన్గా మారిపోయిందని ఎద్దేవా
Published : May 4, 2026 at 10:26 PM IST
Mamata Banerjee On BJP : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ ఘోర ఓటమిపై టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ స్పందించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ 100కు పైగా సీట్లను లూటీ చేసిందని ఆరోపించారు. అలాగే కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ను బీజేపీ కమిషన్గా అభివర్ణించారు. బంగాల్లో బీజేపీ సాధించిన విజయాన్ని అనైతికమైనది, చట్టవిరుద్ధమైనదని పేర్కొన్నారు. విలేకరులతో మాట్లాడుతూ బీజేపీ, ఎన్నికల కమిషన్పై మమత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
మేము తిరిగి పుంజుకుంటాం : మమతా బెనర్జీ
"100కు పైగా సీట్లను బీజేపీ దోచుకుంది. ఎన్నికల సంఘం బీజేపీకి చెందిన కమిషన్. నేను ఎన్నికల అవకతవకలపై సీఓకి, బంగాల్ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మనోజ్ అగర్వాల్కు కూడా ఫిర్యాదు చేశాను. కానీ వాళ్లు పట్టించుకోలేదు. బంగాల్లో బీజేపీ సాధించింది విజయమని మీరు అనుకుంటున్నారా?. ఇది అనైతిక విజయం. నైతిక విజయం కానే కాదు. ఎన్నికల సంఘం, కేంద్ర బలగాలు మోహరింపు, ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కలిసి చేసినదంతా పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం. ఇది ముమ్మాటికీ దోపిడీయే. మేము (టీఎంసీ) తిరిగి పుంజుకుంటాం" అని మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు.
నాపై దాడి జరిగింది : మమత
సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత హింస మొదలైందని, తనపై శారీరకంగా దాడి జరిగిందని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలో అవకతవకలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. జిల్లా అధికారి హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ సీసీటీవీ కెమెరాలను స్విచ్ ఆఫ్ చేశారని, తమ పార్టీ ఏజెంట్లను కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి అనుమతించలేదని తెలిపారు. ఆ తర్వాత జిల్లా అధికారి అందుబాటులో లేరన్నారు. "మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి మమ్మల్ని కొడుతూనే ఉన్నారు. నాపై కూడా దాడి చేశారు. సీసీటీవీలను ఆపేశారు. మా ఏజెంట్లలో ఎవరినీ కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి అనుమతించలేదు. మా ఏజెంట్లను అనుమతిస్తామని డీఓ నాకు హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కడా అందుబాటులో లేరు. నేను అన్నిచోట్లా ఫిర్యాదు చేశాను" అని మమత వ్యాఖ్యానించారు.
బీజేపీ కార్యకర్తల పనితీరుపై మోదీ ప్రశంసలు
నాలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ దిల్లీలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో ప్రసంగించారు. బీజేపీ కార్యకర్తల పనితీరును ఈ సందర్భంగా మోదీ ప్రశంసించారు. నితిన్ నబీన్ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత జరుగిన మొదటి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఇవేనని అన్నారు. ఈ రోజు వెలువడిన వివిధ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా తమకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిచ్చేలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
"బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు, కేరళ ప్రజలకు నేను సవినయంగా నమస్కరిస్తున్నాను. కోట్లాది మంది బీజేపీ కార్యకర్తలకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి బీజేపీ కార్యకర్త మరోసారి అద్భుతాలు సృష్టించారు. వారు కమలాన్ని వికసింపజేశారు. బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబీన్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత జరిగిన మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఇవే. ఈ ఎన్నికల సమయంలో ప్రతి పార్టీ కార్యకర్తకు నితిన్ నబీన్ అందించిన మార్గదర్శకత్వం అమోఘం. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, నాగాలాండ్, త్రిపురలలో జరిగిన ఉప ఎన్నికలలో ప్రజల ఆశీస్సులతో బీజేపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఎన్డీఏ నాయకురాలు, మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి సునేత్ర పవార్ కూడా ఉపఎన్నికలో ఘన విజయం సాధించారు. ఈ రోజు వెలువడిన వివిధ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా ఎంతో ఉత్సాహానిచ్చాయి" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
బీజేపీ విజయఢంకా
కాగా, బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయదుందభి మోగించింది. 294 స్థానాల్లో 200కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది. మమత సారథ్యంలోని టీఎంసీ 80 స్థానాల్లోపే పరిమితమైంది. దీంతో 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలను అడ్డుకట్ట పడింది. మరోవైపు, భవానీపుర్లో బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి చేతిలో మమతా బెనర్జీ కూడా ఓటమిపాలయ్యారు. ఇది టీఎంసీ పార్టీ ఘోర పరాభవానికి పరాకాష్టగా నిలిచింది. సువేందు అధికారి తాను పోటీ చేసిన రెండూ (నందిగ్రామ్, భవానీపుర్) చోట్ల విజయం సాధించారు.
