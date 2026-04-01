ETV Bharat / bharat

పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంపై కేంద్రం అప్రమత్తం- ఎల్‌పీజీ, ఎల్‌ఎన్‌జీ సరఫరాలపై ప్రధాని మోదీ సమీక్ష

భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ సమావేశం- నిత్యావసరాల సరఫరా, ధరల స్థిరీకరణపై దృష్టి- బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు- పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంపై కేంద్రం ఆందోళన

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi CCS Meeting : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దేశీయంగా ఎలాంటి ప్రభావం పడకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఆయన అధ్యక్షతన భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (CCS) సమావేశం బుధవారం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా ఎల్‌పీజీ, ఎల్‌ఎన్‌జీ వంటి కీలక ఇంధన సరఫరాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. సాధారణ ప్రజలకు అవసరమైన నిత్యావసరాల సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని ప్రధాని అధికారులను ఆదేశించారు. ధరల స్థిరీకరణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎక్కడైనా కొరతలు లేదా ధరల పెరుగుదల ఉంటే వెంటనే స్పందించాలని సూచించారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరాలు, సరుకు రవాణా వ్యవస్థలు ప్రభావితమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మోదీ తెలిపారు. దేశ ప్రజలపై ఈ పరిస్థితుల ప్రభావం తగ్గించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశించారు.

సమావేశంలో కేబినెట్ కార్యదర్శి టీవీ సోమనాథన్ ఇంధన సరఫరాలపై వివరాలు వెల్లడించారు. ఎల్‌పీజీ సరఫరాను విభిన్న దేశాల నుంచి సమకూర్చే చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. అలాగే ఎల్‌ఎన్‌జీ దిగుమతులను కూడా విస్తరించినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం గృహ వినియోగదారుల కోసం ఎల్‌పీజీ ధరలు యథాతథంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. బ్లాక్ మార్కెటింగ్, నిల్వదాచివేతలను అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల దుర్వినియోగాన్ని నివారించేందుకు ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ రోజువారీ మానిటరింగ్, దాడులు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎరువుల సరఫరాపైనా సమావేశంలో ప్రత్యేక చర్చ జరిగింది. ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో రైతులకు ఎలాంటి కొరతలు రాకుండా యూరియా ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. డీఏపీ, ఎన్‌పీకేఎస్ వంటి ఎరువుల కోసం విదేశీ సరఫరాదారులతో సమన్వయం కొనసాగిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

విద్యుత్ సరఫరా విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. వేసవి కాలంలో పెరిగే డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని గ్యాస్ ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలకు ప్రత్యేక సడలింపులు ఇచ్చారు. థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లకు ఎక్కువగా బొగ్గు సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా వ్యవసాయం, విమానయానం, నౌకాయానం, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను కూడా సమీక్షించారు. అవసరమైతే కొత్త చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని మోదీ సూచించారు. ప్రజలకు సరైన సమాచారం అందించడం కూడా అత్యంత ముఖ్యమని ప్రధాని తెలిపారు. తప్పుడు ప్రచారం, వదంతులు వ్యాపించకుండా సమయానుకూలంగా నిజమైన సమాచారం అందించాలని అన్ని శాఖలను ఆదేశించారు. గత నెలలో కూడా ఇదే అంశంపై ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించినట్లు ప్రధాని కార్యాలయం వెల్లడించింది. పరిస్థితులు రోజురోజుకు మారుతున్నందున నిరంతరం సమీక్ష కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు.

ఇక పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే పలు దేశాల నేతలతో మాట్లాడారు. ఇంధన సరఫరాలు, వాణిజ్య మార్గాల భద్రతపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా జరిగే రవాణాపై ప్రభావం పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్ కృషి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని కేంద్రం తెలిపింది. ధరలను నియంత్రించేందుకు కంట్రోల్ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రాలతో నిరంతరం సమన్వయం కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. కూరగాయలు, పండ్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాల ధరలను కూడా క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మొత్తంగా పశ్చిమాసియా యుద్ధ పరిస్థితుల మధ్య దేశ ప్రజలపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇంధనం, ఎరువులు, ఆహార సరఫరా వంటి కీలక రంగాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోంది.

TAGGED:

MODI ON MIDDLE EAST TENSIONS
MODI CCS MEETING AT DELHI
PM MODI CCS MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.