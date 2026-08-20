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పిల్లలపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పడకూడదు : CBSE త్రిభాషా విధానంపై సుప్రీంకోర్టు

సీబీఎస్ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో తప్పు లేదన్న సుప్రీంకోర్టు- అయితే దాన్ని అమలు తీరుపైనే ఆందోళనలని వ్యాఖ్యలు- ఏ భాషనైనా నేర్చుకోవడం ఒక గొప్ప ఆస్తిగా పేర్కొన్న దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం

SC On CBSE 3 Language Policy
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 8:21 PM IST

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SC On CBSE 3 Language Policy : సీబీఎస్ఈ త్రిభాషా విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ విధానం వల్ల పిల్లలపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పడకూదని పేర్కొంది. 9వ తరగతి విద్యార్థులు మూడు భాషలను అభ్యసించడాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ సీబీఎస్ఈ తీసుకొచ్చిన విధానం వల్ల తలెత్తే సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనాల్సిన అవసరాన్ని ప్రస్తావించింది. త్రిభాషా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో తప్పు లేదని, అయితే దానిని అమలు చేస్తున్న తీరుపైనే పిటిషనర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని తెలిపింది. ఈ మేరకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జాయ్‌మాల్యా బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనాలతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.

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