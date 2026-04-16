500/500 మార్కులు- CBSE రిజల్ట్స్లో టీనా, ముదిత్ అదుర్స్- సంబరాలే సంబరాలు!
ఏప్రిల్ 15న విడుదలైన సీబీఎస్ఈ ఫలితాలు- 500కి 500 మార్కులు సాధించిన ఇద్దరు విద్యార్థులు- సంబరాలు చేసుకుంటున్న ఇరు విద్యార్థుల కుటుంబీకులు, పాఠశాల సిబ్బంది
Published : April 16, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 10:33 AM IST
CBSE 10th Result Toppers 2026 : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) బుధవారం (ఏప్రిల్ 15) 10వ తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేయగా, ఒడిశాలోని పూరీకి చెందిన టీనా రథ్, పంజాబ్లోని అమృత్సర్కు చెందిన ముదిత్ జైన్ 500కి 500 మార్కులు సాధించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అమృత్సర్లోని శ్రీ రామ్ ఆశ్రమ్ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థి ముదిత్ జైన్, తన పాఠశాలకే కాకుండా తన కుటుంబానికి, రాష్ట్రానికి కూడా గర్వకారణంగా నిలిచాడు. ఆ విజయంతో పాఠశాలలో సంబరాలు మిన్నంటాయి. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, స్కూల్ సిబ్బంది కలిసి స్వీట్లు పంచిపెట్టి ముదిత్ను అభినందించారు.
తాజాగా వచ్చిన ఫలితాలతో తన కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించిందని ముదిత్ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. తాను ఫలితాలు చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషించాడని మదిత్ అన్నాడు. ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా చదవడం, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం, ఉపాద్యాయుల మార్గదర్శకత్వం వల్లే ఇటువంటి మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయని చెప్పాడు. నిరంతరం తనకు మద్దతు ఇచ్చిన ఉపాధ్యాయులకు, తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు.
తన విజయం గర్వ కారణం
పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ వినోదిత మాట్లాడుతూ, "వంద శాతం మార్కులు సాధించడం ఒక గొప్ప విజయం. ఇది ఇతర విద్యార్థులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. ముదిత్ చదువులో ప్రతిభావంతుడు మాత్రమే కాకుండా, పాఠశాలలోని ఇతర కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటాడు" అని అన్నారు. ముదిత్ తల్లిదండ్రులు పరుల్ గుప్తా, రజనీష్ జైన్, ఇది తమ కుటుంబానికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజు అని పేర్కొన్నారు. అలాగే తమ కుమారుడి విజయంపై గర్వంగా ఉందని చెప్పారు. ముదిత్ తన లక్ష్యం కోసం నిరంతరం కష్టపడ్డాడని తన తల్లి అన్నారు. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకులో పనిచేస్తున్న ముదిత్ తండ్రి, తన కుమారుడు ఇంజనీర్ అయి మరిన్ని గొప్ప విజయాలు సాధించాలని తాను ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
మరో విద్యార్థి ప్రతిభ
ఒడిశాలోని పూరీలో ఉన్న మదర్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థిని టీనా రథ్ కూడా వంద శాతం మార్కులు సాధించింది. ఆ పాఠశాల వ్యవస్థాపకుడు పాలి పట్నాయక్ పీటీఐతో మాట్లాడుతూ, ఆరు సబ్జెక్టులకు టీనా గణితంలో 100కి 99 మార్కులు, మిగిలిన ఐదు సబ్జెక్టులలో పూర్తి మార్కులు (100) సాధించిందని తెలిపారు. "సీబీఎస్ఈ నిబంధనల ప్రకారం, అత్యుత్తమంగా రాణించిన ఐదు సబ్జెక్టులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అందుకే ఆమె 500 మార్కులు సాధించింది" అని పట్నాయక్ అన్నారు.
కార్డియాక్ సర్జన్ అవ్వాలని కల
ఐటీ నిపుణులైన సమీర్ కుమార్ రాథ్, రేణు ప్రభా దాస్ల పెద్ద కుమార్తె టీనా. తాను రోజూ సుమారు 10-12 గంటలు చదువుకునేదని చెప్పింది. "నా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు నాకు నిరంతరం అండగా నిలిచారు. నేను కార్డియాక్ సర్జన్ కావాలనుకుంటున్నాను" అని ఆమె అన్నారు. టానా తండ్రి ఆమె సాధించిన విజయానికి గర్వపడుతున్నారని తెలిపారు. తన కలలకు కుటుంబం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. ఆమెను 12వ తరగతి కోసం భువనేశ్వర్కు పంపించే ప్రణాళికలు ఉన్నాయని, నీట్ పరీక్షకు సిద్ధం కావడానికి అవసరమైన అన్ని సహాయాలు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
జాతీయ, రాష్ట్ర టాపర్
టీనా సాధించిన విజయానికి ఆమె పాఠశాల ఎంతో గర్విస్తోందని ఉపాధ్యాయులు అన్నారు. "ఇది సాటిలేని గర్వకారణం! టీనా రాథ్ సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి 2025–26లో 500కి 500 మార్కులు సాధించి. జాతీయ, రాష్ట్ర టాపర్గా నిలిచింది. అంకితభావం, ప్రతిభ, శ్రేష్ఠతను ప్రతిబింబించే ఈ అసాధారణమైన మైలురాయిని మదర్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. ప్రతి విద్యార్థిని పెద్ద కలలు కనడానికి, ఉన్నత విజయాలు సాధించడానికి స్ఫూర్తినిచ్చే ఒక ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పిన టీనాకు హృదయపూర్వక అభినందనలు" అని మదర్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొంది.
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (#CBSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 15, 2026
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରଖି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଆହ୍ୱାନକୁ…
సీఎం అభినందనలు
ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ కూడా సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. "పరీక్ష ఫలితాలతో సంబంధం లేకుండా, ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి, నూతన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలి. జీవితంలోని ప్రతి సవాలును దృఢ సంకల్పంతో ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. విద్యార్థుల నిరంతర కృషి మన రాష్ట్రానికీ, దేశానికీ గర్వకారణంగా నిలుస్తుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ ఉజ్వల భవిష్యత్తు, సర్వతోముఖ విజయం లభించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను," అని ఆయన తన 'ఎక్స్' పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
రెండు బోర్డు పరీక్షలు
జాతీయ విద్యా విధానం (ఎన్ఈపీ) సిఫార్సులకు అనుగుణంగా, సీబీఎస్ఈ ఈ ఏడాది 10వ తరగతి విద్యార్థులకు రెండు బోర్డు పరీక్షలను ప్రవేశపెట్టింది. మొదటి పరీక్ష ఫిబ్రవరి-మార్చిలో జరగగా, రెండోది మే నెలలో జరగనుంది. విద్యార్థులు మొదటి పరీక్షకు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని అధికారులు తెలిపారు. ఈసారి భారతదేశవ్యాప్తంగా 8,074 కేంద్రాలలో నిర్వహించిన పరీక్షకు 24.71 లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. 93.70 శాతానికి పైగా విద్యార్థులు 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు, వీరిలో 55,000 మందికి పైగా 95 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధించారు.