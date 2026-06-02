OSM వివాదం- CBSE చీఫ్, విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ సమన్లు

సీబీఎస్ఈ ఓఎస్ఎంలో కీలక పరిణామం- సీబీఎస్ఈ ఛైర్‌పర్సన్, విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి సమన్లు జారీ చేసిన పార్లమెంటరీ విద్యాశాఖ స్టాండింగ్ కమిటీ

CBSE OSM Controversy
REPRESENTATIVE IMAGE (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 11:20 AM IST

1 Min Read
CBSE OSM Controversy : సీబీఎస్ఈ ప్రవేశపెట్టిన ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ (ఓఎస్ఎం)పై విధానంపై వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఓఎస్ఎం విధానం అమలు, విద్యార్థులు నివేదించిన సమస్యలపై వివరించడానికి పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత శాఖ కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్, సీబీఎస్ఈ ఛైర్‌పర్సన్ రాహుల్ సింగ్‌లకు పార్లమెంటరీ విద్యాశాఖ స్టాండింగ్ కమిటీ సమన్లు జారీ చేసింది. విద్యార్థులు లేవనెత్తిన ఆందోళనలను పరిశీలించడానికి పార్లమెంటరీ విద్యాశాఖ స్టాండింగ్ కమిటీ ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సాంకేతిక లోపాలు, మూల్యాంకనంలో వ్యత్యాసాలు, ఫలితాల అనంతర ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై ఫిర్యాదులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకుంది. దీంతో చట్టసభ సభ్యులు కీలక విద్యాశాఖ అధికారుల నుంచి వివరణ కోరుతున్నారు.

