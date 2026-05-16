సీబీఎస్ఈ కీలక నిర్ణయం: 9, 10 తరగతుల్లో మూడు భాషల విధానం- ఈఏడాది నుంచే అమలు
CBSEలో 2026 జులై 1 నుంచి కొత్త నిబంధనలు అమలు- త్రిభాషా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన సీబీఎస్ఈ- 10వ తరగతికి మాత్రం మినహాయింపు ఇచ్చిన బోర్డు
Published : May 16, 2026 at 5:29 PM IST
CBSE On Three Language study : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 9, 10 తరగతుల విద్యార్థులకు త్రిభాషా అధ్యయనాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. 2026 జులై 1 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నట్లు పేర్కొంది. విద్యార్థులు చదివే మూడు భాషల్లో కనీసం రెండు భారతీయ భాషలే ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ కొత్త ఈ విధానం వల్ల విద్యార్థులపై ఎలాంటి అదనపు పరీక్షల భారం పడకుండా ఉండేందుకు సీబీఎస్ఈ మినహాయింపును కూడా ఇచ్చింది. 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల సమయంలో మూడో భాషకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్ష ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
సీబీఎస్ఈ విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం, 9వ తరగతి నుంచి విద్యార్థులు మూడు భాషలను చదవాల్సి ఉంటుంది. వాటిని ఆర్1, ఆర్2, ఆర్3గా సీబీఎస్ఈ బోర్డు పేర్కొంది. ఇందులో రెండు భాషలు తప్పనిసరిగా భారతీయ మాతృభాషలై ఉండాలి. విదేశీ భాషలను మూడో భాషను మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదనంగా నాలుగో ఐచ్ఛిక భాషగా కూడా విదేశీ భాషలను తీసుకునే వీలుంటుందని సీబీఎస్ఈ తెలిపింది. జాతీయ విద్యా విధానం 2020, నేషనల్ కరికులమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిఫార్సులను అమలులో భాగంగా సీబీఎస్ఈ ఈ నూతన సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలుస్తోంది.