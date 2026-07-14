CBSE విద్యార్థులకు అలర్ట్- 10వ తరగతి పాస్ కావాలంటే 'థర్డ్ లాంగ్వేజ్' అసెస్మెంట్ కంపల్సరీ
సీబీఎస్ఈ కీలక నిర్ణయం- 9, 10 తరగతులకు కొత్త రూల్- ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్లో ఫెయిల్ అయితే నో సర్టిఫికెట్!
Published : July 14, 2026 at 4:03 PM IST
CBSE New Rules On Third Language : సీబీఎస్ఈ 9, 10 బోర్డు పరీక్షల విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ విద్యావిధానం (ఎన్ఈపీ) 2020 కింద 9, 10 తరగతుల విద్యార్థులకు మూడో భాషను తప్పనిసరి క్వాలిఫైయింగ్ సబ్జెక్టుగా మార్చింది. 2027-28వ సంవత్సరం 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల్లో మూడో భాష (థర్డ్ లాంగ్వేజ్) భాగం కాదని, అయితే ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ పొందాలంటే ఈ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ పరీక్ష పాస్ కావడం తప్పనిసరి అని తేల్చిచెప్పింది. విద్యార్థులు ఎంచుకునే మూడు భాషల్లో రెండు కచ్చితంగా భారతీయ భాషలు అయ్యుండాలని స్పష్టం చేసింది.
రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
జులై 10న జారీ చేసిన సీబీఎస్ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం, 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుంచి 10 తరగతి విద్యార్థులు 'R3' అని పిలిచే 'థర్డ్ లాంగ్వేజ్'పై స్కూల్లో అంతర్గతంగా నిర్వహించే అసెస్మెంట్లో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఒక వేళ ఎవరైనా విద్యార్థి ఈ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్లో ఉత్తీర్ణత సాధించకపోతే, అతనికి టెన్త్ పాస్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వరు. అందుకే బోర్డు పరీక్షల తుది ఫలితాలు ప్రకటించడానికి ముందే, పాఠశాలలు రీఅసెస్మెంట్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని సీబీఎస్ఈ తెలిపింది. ఒకవేళ దీనిలో కూడా ఉత్తీర్ణత సాధించకపోతే, టెన్త్ క్లాస్ పాస్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారా, ఇవ్వరా అనే విషయంపై సీబీఎస్ఈ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. అలాగే విద్యార్థుల ఫలితాలను తాత్కాలికంగా నిలిపి ఉంచుతారా? అనేది కూడా చెప్పలేదు. మొత్తంగా చూసుకుంటే, బోర్డు పరీక్షల్లో థర్డ్ లాంగ్వేజ్పై పరీక్ష పెట్టనప్పటికీ, అంతర్గత మూల్యాంకనంలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి చేసింది సీబీఎస్ఈ.
9వ తరగతి విద్యార్థులకు మరో ఛాన్స్
9వ తరగతి విద్యార్థులు మూడో భాష అసెస్మెంట్లో ఫెయిల్ అయినప్పటికీ, వారిని 10వ తరగతికి ప్రమోట్ చేస్తారు. వారు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూనే, తమ 9వ తరగతి పెండింగ్ అసెస్మెంట్ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొత్త విధానం 2023-27లో 9వ తరగతి విద్యార్థులకు, 2027-28 విద్యాసంవత్సరంలోని 10వ తరగతి విద్యార్థులకు వర్తిస్తుంది. ఈ విధానంలో విద్యార్థులు 9వ తరగతిలోనే ఉండిపోకుండా, పై తరగతికి వెళ్లడానికి వీలు ఏర్పడుతుంది.
6వ తరగతి నుంచి మూడు భాషలు నేర్చుకోవాల్సిందే!
సీబీఎస్ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం, 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి 6వ తరగతి నుంచి 'త్రిభాషా సూత్రం' అమలు చేస్తారు. విద్యార్థులు కనీసం రెండు భారతీయ భాషలను కచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. 7,8,9వ తరగతి విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్తో పాటు అదనంగా మరో విదేశీ భాషను ఎంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఇలా విదేశీ భాషలను ఎంచుకున్న విద్యార్థులు, భారతదేశానికి చెందిన మూడో స్థానిక భాషను కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. గతంలో విద్యార్థులు 8వ తరగతి తర్వాత మూడో భాషను వదిలేసేవారు. తాజా విద్యా విధానంలో దీనిని పూర్తిగా మార్చేశారు. 9, 10వ తరగతి విద్యార్థులు కూడా మూడో భాష చదవడం తప్పనిసరి చేశారు. అయితే 2026-27 బోర్డు పరీక్షలకు హాజరయ్యే 10వ తరగతి బ్యాచ్పై ఈ మార్పుల ప్రభావం ఉండదు.
కోర్టుకెక్కిన వివాదం
ఇంతకు ముందు, సీబీఎస్ఈ తీసుకొచ్చిన ఈ త్రిభాషా విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు కోర్టు తలుపులు తట్టారు. ప్రస్తుతం ఆ రిట్ పిటిషన్ కోర్టు పరిశీలనలో ఉంది. దీనిపై కేంద్రం తన వాదనలు వినిపిస్తూ, విద్య అనేది రాజ్యాంగంలోని ఉమ్మడి జాబితా పరిధిలోకి వస్తుందని, అందువల్ల జాతీయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేసే అధికారం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండింటికీ ఉందని పేర్కొంది. బహుభాషా నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం, భారతీయ భాషలను రక్షించడం, విద్యార్థుల్లో జ్ఞానం వికాసింపజేయడం సహా జాతీయ సమగ్రత, సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా తాము త్రిభాషా సూత్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు పేర్కొంది.
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