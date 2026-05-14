నీట్ క్వశ్చన్​​ పేపర్​కు రూ.5 లక్షలు- విద్యార్థులతో నిందితుల డీల్!​

నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ కేసును విచారిస్తున్న కొద్దీ సంచలన విషయాలు బయటకు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 1:59 PM IST

NEET Paper Leak 2026 : నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ కేసును విచారిస్తున్న కొద్దీ సంచలన విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. నీట్​ పేపర్‌ను పొందేందుకు విద్యార్థుల నుంచి రెండు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు వసూలు చేశారని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) గుర్తించింది. అలాగే యశ్ యాదవ్ అనే నిందితుడి ద్వారా లీకైన ప్రశ్నపత్రం రాజస్థాన్‌కు చేరిందని తేల్చింది.

యశ్ యాదవ్‌కు మరో నిందితుడైన వికాస్ బీవాల్‌తో పరిచయం ఉందని, వికాస్ తండ్రి దినేష్ బీవాల్ నీట్-యూజీ ప్రశ్నపత్రం హార్డ్ కాపీని స్కాన్ చేసి, దానిని పీడీఎఫ్ ఫైల్స్‌గా మార్చారని విచారణలో వెల్లడైంది. రాజస్థాన్‌లోని సికార్ జిల్లాలోని కోచింగ్ సెంటర్లలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు స్కాన్ చేసి, పంపిణీ చేయడానికి ముందు నిందితుడు ప్రశ్నపత్రంపై చేతితో రాశాడని వర్గాలు తెలిపాయి.

