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నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన సీబీఐ- ఫాస్ట్‌ట్రాక్‌ కోర్టులో విచారణ

13 మంది నిందితులపై ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన సీబీఐ

NEET Paper 2026 CBI Chargesheet
NEET Paper 2026 CBI Chargesheet (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 11:00 PM IST

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NEET Paper 2026 CBI Chargesheet : నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో సీబీఐ ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసింది. 13 మంది నిందితులపై దిల్లీ రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసింది. నేరపూరిత కుట్ర, మోసం, నమ్మక ద్రోహం, సాక్ష్యాల ధ్వంసం కింద కేసులు పెట్టింది. మొత్తం 360 మంది నుంచి సాక్ష్యాలు నమోదు చేసినట్లు తెలిపింది. 422 పత్రాలు, 43 మెటీరియల్ ఆబ్జెక్టులను ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొంది. నిందితులంతా ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీలో ఉన్నారని చెప్పింది. కేంద్రం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫాస్ట్‌ట్రాక్‌ కోర్టు దీనిపై విచారణ చేపట్టనుంది. "360 మంది సాక్షులు, 422 పత్రాలు, 43 భౌతిక సాక్ష్యాలను ఛార్జిషీట్‌లో పొందుపర్చాం. ఇందులో ప్రస్తావించిన 13 మంది నిందితులు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు" అని సీబీఐ ప్రతినిధి ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ అంశాన్ని కోర్టు బుధవారం విచారణకు స్వీకరించే అవకాశం ఉందన్నారు.నీట్‌ ప్రవేశాల కోసం మే 3న జరిగిన పరీక్షలో అక్రమాలు జరిగినట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు ఆధారంగా సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది.

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NEET PAPER 2026 CBI CHARGESHEET
NEET PAPER 2026 CBI CHARGESHEET

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