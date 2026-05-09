పార్టీలను చీల్చడానికే ఈడీ, సీబీఐ దాడులు- బీజేపీపై కేజ్రీవాల్ ఫైర్
పంజాబ్ మంత్రి సంజీవ్ అరోరా నివాసంలో ఈడీ సోదాలు- రాజకీయ నేతలను బెదిరించి బీజేపీలో చేర్చడమే ఈ దాడుల ఉద్దేశం- అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆరోపణలు
Published : May 9, 2026 at 3:34 PM IST
Arvind Kejriwal On ED Raids : ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ), సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్(సీబీఐ) వంటి ఏజెన్సీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.ప్రతిపక్ష నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారిని బీజేపీలో చేరాలని బలవంతం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. శనివారం పంజాబ్ మంత్రి సంజీవ్ అరోరా నివాసంలో ఈడీ నిర్వహించిన సోదాల నేపథ్యంలో కేజ్రీవాల్ మీడియాతో మాట్లాడారు.
కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సీబీఐ, ఈడీ వంటి దర్యాప్తు సంస్థలను, అవినీతి నిరోధానికి కాకుండా ప్రతిపక్ష పార్టీలను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి వినియోగిస్తున్నారని కేజ్రీవాల్ ఆరోపించారు. రాజకీయ నేతలను బెదిరించి బీజేపీలో చేర్చడమే ఈ దాడుల అసలు ఉద్దేశమని ఆరోపించారు. అయితే, సంజీవ్ అరోరాపై ఈడీ చర్యలు కూడా అదే దిశలో భాగమని పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Delhi: On ED raids at the residence of Punjab Minister Sanjeev Arora, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, " ... modi ji is targeting punjab in particular. injustice is being served to the people of punjab."— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026
#WATCH | Delhi | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says," since this morning, ed raids are underway at the residence of punjab minister sanjeev arora. since the modi govt has come to power in the country, we have seen cbi and ed work not to stop corruption and money… pic.twitter.com/MMrQBmzd1Q— ANI (@ANI) May 9, 2026