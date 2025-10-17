8 లక్షల రూపాయల లంచం కేసులో ఐపీఎస్ అధికారి హర్చరణ్ సింగ్ భుల్లార్!- CBI తనిఖీల్లో సుమారు 5 కోట్ల నగదు, కిలోన్నర బంగారం పట్టివేత!
ఐపీఎస్ అధికారి హర్చరణ్ సింగ్ భుల్లార్ ఇళ్లలో CBI తనిఖీలు- భారీగా నగదు, బంగారం పట్టివేత- అరెస్ట్ చేసి CBI కార్యాలయానికి తరలింపు- కిర్షను అనే మధ్యవర్తి కూడా అరెస్టు
Published : October 17, 2025 at 7:23 AM IST
CBI Arrests Punjab Police Dig Harcharan Bhullar: పంజాబ్లో అవినీతి తిమింగలం బయటపడింది. 8 లక్షల రూపాయల లంచం కేసులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ CBI ఐపీఎస్ అధికారి హర్చరణ్ సింగ్ భుల్లార్కు సంబంధించిన ఇళ్లలో తనిఖీలు చేయగా విస్తుపోయే దృశ్యాలు దర్శనమిచ్చాయి. ఈ కేసులో హర్చరణ్ సింగ్ భుల్లార్తో పాటు మరో వ్యక్తిని CBIఅరెస్టు చేసింది. పంజాబ్, చండీగఢ్లలో భుల్లార్ ఇళ్లలో CBI తనిఖీల్లో సుమారు 5 కోట్ల నగదు, కిలోన్నర బంగారు ఆభరణాలు, స్థిరాస్తుల డాక్యుమెంట్లు, రెండు లగ్జరీ వాహనాల తాళాలు, 22 లగ్జరీ గడియారాలు లభ్యమయ్యాయి. లాకర్ తాళాలు, 40 లీటర్ల దిగుమతి చేసిన మద్యం, డబుల్ బ్యారెల్ గన్, పిస్టల్, రివాల్వర్, ఎయిర్గన్తో సహా తుపాకులు, మందుగుండు సామగ్రిని CBI స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఫతేగఢ్ సాహిబ్లోని మండి గోబింద్గఢ్కు చెందిన స్క్రాప్ డీలర్ ఫిర్యాదు మేరకు భుల్లార్ను మొహాలీలో కార్యాలయం నుంచి అరెస్టు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదులోఈ సీనియర్ పోలీస్ అధికారి 2023లో తనపై నమోదైన FIRను "సెటిల్" చేయడానికి నెలవారీ చెల్లింపులు డిమాండ్ చేశాడని ఆరోపించారు. CBI బృందం అరెస్టు తర్వాత భుల్లార్ను చండీగఢ్లోని CBI కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లారు. కిర్షను అనే మధ్యవర్తిని కూడా అరెస్టు చేశారు. అతని నుంచి 21 లక్షల నగదును CBI స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇద్దరు నిందితులను ఇవాళ కోర్టులో హాజరుపరుస్తారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం రోపర్ రేంజ్ DIGగా భుల్లార్ విధులు నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు.